Esta empresa vai faturar R$ 1,7 bilhão com um dos parques mais visitados do mundo e vários resorts

Quando comprou uma fazenda na região de Caldas Novas, em Goiás, um pecuarista percebeu rápido que tinha cometido um erro. O rio que cruzava a propriedade era quente demais — os bois recusavam-se a beber a água.

Descartado como área de criação, o terreno foi repassado a um médico, que enxergou ali um ativo subaproveitado: águas termais cristalinas, com potencial turístico.

Esse foi o ponto de partida de um dos negócios de turismo mais bem estruturados do país, com receita de 1,4 bilhão de reais em 2024 e projeção de 1,7 bilhão para 2025.

No comando dessa operação está a Aviva, dona dos complexos Rio Quente Resorts, Costa do Sauípe e do parque aquático Hot Park — um dos 10 mais visitados do mundo.

Agora, a companhia aposta em um modelo inédito no país: casas de alto padrão fracionadas dentro do resort, no meio do Cerrado.

O objetivo é acelerar a expansão no turismo premium e transformar os próprios clientes em sócios recorrentes do ecossistema.

“Criamos o InCasa para atender um cliente que já estava dentro do nosso clube de fidelidade e buscava algo mais exclusivo. Ele tem acesso à estrutura do resort, mas com o conforto de uma casa e serviços personalizados”, afirma Alessandro Cunha, CEO da Aviva.

Com 750 clientes ativos e 20 casas já entregues, o InCasa é o primeiro passo de um plano maior.

Até 2028, a Aviva pretende investir 1,2 bilhão de reais na renovação dos hotéis, lançamento de novos clubes e construção do Hot Park Costa do Sauípe, na Bahia.

Qual é a nova estratégia da Aviva para crescer

O InCasa Private Residence Club, lançado oficialmente no início deste semestre, marca a entrada da Aviva no mercado de alto padrão.

São 40 casas de luxo, projetadas para oferecer conforto de residência com serviço de resort. Os clientes não compram a casa inteira, mas sim o direito de usá-la por duas semanas ao ano — com estrutura de alto nível e exclusividade garantida.

“Nosso modelo é diferente da multipropriedade. O cliente adquire o direito de uso, com garantia contratual de semanas fixas, sem depender da disponibilidade de pontos”, diz Cunha.

A estrutura inclui concierge exclusivo, acesso direto ao Parque das Fontes e ao Hot Park, piscinas privativas, spa, restaurante, sala de ginástica e transporte interno com carrinhos de golfe. Cada unidade pode receber até 12 pessoas, e o atendimento é personalizado antes mesmo da chegada, com preferências previamente cadastradas.

O modelo é inspirado em clubes internacionais de tempo compartilhado, mas adaptado à realidade do público brasileiro.

Segundo a empresa, o cliente típico do InCasa é de renda alta, majoritariamente do Sudeste, mas também há forte presença de Brasília, Goiânia e Cuiabá.

O produto já movimentou 220 milhões de reais em investimentos e conta com fila de espera.

Como um clube de sócios virou o principal negócio da empresa

O que começou como um programa para manter ocupação fora da alta temporada se tornou o principal motor da Aviva.

Hoje, o clube de fidelização responde por mais de 60% da receita da empresa.

São três frentes: clubes de acesso aos parques, clubes de hospitalidade baseados em pontos, e os modelos premium como o InCasa, voltado ao público de alta renda.

“Nosso programa começou com famílias que queriam repetir a experiência, e evoluiu para algo muito maior. Hoje temos clientes com contratos de até 25 anos, usando resorts e parques de forma contínua”, diz Cunha.

Só o Hot Park, em Goiás, recebeu 2 milhões de visitantes em 2024, e já é considerado um dos parques aquáticos mais visitados do mundo.

O modelo de pontos permite que os clientes escolham como e quando usar sua hospedagem, com flexibilidade para acumular, antecipar ou até negociar os pontos com outros membros.

“É uma jornada escalável: o cliente começa com o clube do parque, depois vai para a hospitalidade e, em muitos casos, acaba chegando nos produtos premium, como o InCasa”, explica.

Plano de investimento de R$ 1,2 bilhão até 2028

O plano de expansão da Aviva passa por uma de suas maiores apostas até hoje: o Hot Park Costa do Sauípe, um novo parque aquático na Bahia, com investimento de 420 milhões de reais.

Será o primeiro parque aquático de grande porte no estado, com 100 mil metros quadrados, tecnologia contactless e uma narrativa ambiental desenvolvida em parceria com o Projeto Tamar.

A nova unidade deve receber 1,2 milhão de visitantes por ano, gerar 3.500 empregos diretos e indiretos e consolidar a marca Hot Park como um negócio separado, com identidade própria.

“A marca Hot Park sempre foi vista como uma extensão do Rio Quente. Agora ela tem vida própria, e vai ganhar escala nacional”, diz o CEO.

Além do parque, a Aviva está investindo em uma central de produção e distribuição de alimentos em Sauípe, inspirada no modelo já testado em Rio Quente. A ideia é centralizar a produção, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência — inclusive nos períodos de alta ocupação.

A renovação da hotelaria também está em curso.

Em Sauípe, o hotel Sol foi elevado à categoria Grand Premium, e as alas Mar e Terra passam por retrofit com previsão de entrega entre 2025 e 2028. Em Rio Quente, os hotéis Turismo e Pousada também estão sendo atualizados em etapas, devido à alta ocupação anual.

Do total de 1,2 bilhão de reais previstos em investimentos até 2028, 700 milhões estão concentrados na Bahia, incluindo a construção do parque e as renovações de infraestrutura. A meta, segundo o CEO, é consolidar a Aviva como uma das maiores plataformas de entretenimento, hospitalidade e fidelização do Brasil — e competir em um novo patamar.