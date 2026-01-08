Esta empresa mineira de R$ 280 milhões gerencia 4% da energia do Brasil

A Grid Energia é uma das principais plataformas independentes de soluções em energia do país.

A companhia nasceu da união de cinco marcas que atuavam em frentes complementares do setor elétrico e, hoje, combina gestão, inteligência de mercado, eficiência energética e comercialização de energia, atendendo de pequenas a grandes empresas.

Fundada em 2012, em Belo Horizonte, a Grid atua em duas frentes. A primeira é a área de serviços e soluções, voltada a ajudar empresas a entender, contratar e gerenciar energia em um ambiente regulatório e operacional altamente complexo.

O escopo inclui desde o acesso ao mercado livre de energia até a gestão de contratos, relacionamento com distribuidoras, representação junto à Câmara de Comercialização de Energia, análise de riscos, inteligência de preços e projetos de eficiência energética.

“Nessa área, a gente tem mais de 1.500 clientes e já faz a gestão de quase 4% da energia brasileira”, afirma Stéfano Angioletti, diretor institucional e um dos sócios da empresa.

A segunda frente é a comercialização de energia elétrica, tanto no atacado quanto no varejo. Nesse modelo, a Grid compra grandes volumes de energia diretamente de geradores e revende para consumidores industriais, ajustando contratos às necessidades específicas de consumo de cada cliente.

Consolidação da Grid Energia

Stéfano Angioletti é engenheiro eletricista, mestre em engenharia, e construiu sua carreira em grandes empresas de mineração e multinacionais dos setores de equipamentos e tecnologia.

Mineiro, assim como os outros três sócios do grupo, ele atua ao lado de Rodrigo Guedes, CEO; Rodrigo Gandra, vice-presidente da Unidade de Energia; e Bruno Gandara Costa, vice-presidente da Unidade de Serviços e Soluções.

A história da Grid Energia começou em 2012, inicialmente como uma empresa de serviços voltada à área de energia e projetos elétricos, com forte viés tecnológico. O movimento decisivo ocorreu em 2022, com a fusão das diferentes trilhas de negócios.

Dois anos depois, em agosto de 2024, os quatro sócios optaram por simplificar a estrutura e consolidar todas as operações sob uma única marca: Grid Energia, acompanhada de uma nova identidade visual.

A decisão marcou a transição definitiva para uma plataforma integrada de soluções energéticas, e o bom desempenho colocou a empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. Em 2024, a companhia alcançou R$ 280 milhões em faturamento, um crescimento de 129% sobre os R$ 122 milhões de 2023.

Serviços e diferenciais

O principal serviço da Grid é viabilizar o acesso ao mercado livre de energia , um ambiente de contratação no qual as empresas podem escolher de quem comprar energia, quanto contratar, por quanto tempo e até a fonte e o tipo de energia.

A adesão é feita por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e exige o cumprimento de requisitos técnicos e comerciais, etapa em que a Grid assume a condução do processo.

Para empresas que não têm escala para manter equipes internas especializadas, a companhia atua como um braço estratégico, assumindo a gestão completa da energia.

Além disso, a Grid oferece inteligência de mercado, análise de tendências de preços, avaliação de riscos de contrapartes e soluções voltadas à sustentabilidade, incluindo rastreabilidade e compensação de energia renovável em parceria com certificadoras especializadas.

O diferencial, segundo Angioletti, está na capacidade de entender profundamente cada cliente.

“Temos processos padronizados internamente, mas o atendimento é construído a partir de reuniões, visitas, entendimento do negócio e, muitas vezes, estudos específicos para necessidades específicas”, afirma.

É isso que torna o serviço da Grid como um produto premium no mercado, completa o executivo.

2025 em crescimento, 2026 com cautela

Em 2025, a Grid Energia deve encerrar o ano com crescimento próximo de 30%. A empresa conta hoje com cerca de 90 funcionários, distribuídos principalmente em Belo Horizonte e Goiânia.

A área de energia, aposta estratégica feita há cerca de seis anos, já responde por quase metade do resultado da companhia, junto à área de serviços, que segue em crescimento.

Para 2026, o tom é de prudência. Após dois anos muito positivos, a Grid adota uma postura mais cautelosa, focada no desenvolvimento de novos produtos, capacitação de pessoas e possíveis aquisições pontuais.

A meta da companhia é se consolidar como a maior plataforma integrada de energia em Minas Gerais, Centro-Oeste e Tocantins até 2027. Atualmente, a Grid Energia está presente em 23 estados brasileiros.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.