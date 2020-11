Esta empresa investe em projetos de agricultura no deserto e espaço

O Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO, na sigla em inglês) vai investir cerca de US$ 41 milhões com outras empresas para desenvolver tecnologias para a produção de alimentos em condições áridas. As parcerias incluem um projeto de estufa focado no cultivo de frutas e legumes com menos água. A ADIO também vai trabalhar com uma empresa que usa a Estação Espacial Internacional para pesquisar a produção de alimentos no espaço e em climas extremos na Terra.

A pandemia levou muitos países a repensarem formas de alimentar a população. Países ricos em petróleo, mas com escassez de água, como os Emirados Árabes Unidos – que importam até 90% dos alimentos -, buscam impulsionar a produção doméstica e investir na agricultura no exterior desde a crise alimentar há uma década. A crise de coronavírus agora acelera esses planos.

“O que 2020 trouxe à tona é a necessidade de melhorar a autossuficiência, de ser mais eficientes com os recursos de que dispomos”, disse Tariq Bin Hendi, diretor-geral da ADIO, em entrevista. “Não se trata apenas de cultivar lavouras, estamos analisando isso em todo o ecossistema da semente ao prato da agtech.”

Neste ano, os Emirados Árabes Unidos anunciaram um projeto de cultivo de arroz no deserto e importaram 4,5 mil vacas leiteiras do Uruguai.

Abu Dhabi concederá incentivos financeiros e não financeiros para expandir as operações das empresas no emirado. A FreshToHome Foods traz sua experiência em piscicultura, enquanto a Pure Harvest Smart Farms, que já opera estufas nos Emirados Árabes Unidos, investirá em inteligência artificial, cultivo autônomo e robótica em novas fazendas em Al Ain, uma cidade oásis perto da fronteira com Omã.

A NanoRacks vai abrir um centro comercial de pesquisa espacial em Abu Dhabi para desenvolver tecnologia para a agricultura no deserto e exploração espacial de longo prazo.

Os gastos se somam a um investimento de US$ 100 milhões no início deste ano para incentivar agtechs a construir centros de pesquisa e desenvolvimento em Abu Dhabi, o que atraiu empresas de agricultura vertical como a AeroFarms.