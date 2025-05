Esta empresa faturou US$ 1 bilhão vendendo calça legging. Agora, planeja o próximo sucesso de vendas

Em meados da década de 2010, uma legging de US$ 98 mudou o destino financeiro de uma marca canadense e influenciou o comportamento de consumo de uma geração.

Criada com o tecido Nulu — desenvolvido internamente pela Lululemon (a empresa pro trás do sucesso) para oferecer sensação de leveza, elasticidade e maciez — a calça Align se tornou um fenômeno de vendas que impulsionou a empresa do patamar de US$ 1,8 bilhão para mais de US$ 10,6 bilhões em receita anual.

Além do universo esportivo

O sucesso comercial da Align transcendeu o universo esportivo. Inicialmente pensada para a prática de ioga, a peça foi rapidamente absorvida pela cultura millennial como um item de uso diário.

Ao alinhar inovação, escuta ativa dos consumidores e aposta em tecidos inéditos, a Lululemon consolidou um case de produto que se tornou uma franquia. A Align foi estendida para outras peças: shorts, calças mais largas, vestidos e, recentemente, versões com costura invisível e novas propostas de design.

A peça conquistou não apenas clientes, mas também espaço de forma contínua nos relatórios financeiros da empresa.

US$ 1 bilhão em receita

O impacto direto da peça nos números é expressivo. A Align, sozinha, gerou mais de US$ 1 bilhão em receita ao longo de uma década.

A estratégia bem-sucedida da Lululemon é um alerta para profissionais de finanças corporativas: o crescimento exponencial pode estar escondido em uma peça do guarda-roupa, desde que haja investimento em pesquisa, escuta ativa do consumidor e timing de mercado.

Mais do que vender roupas, a empresa vende sensação — e transformou isso em bilhão.

Uma lição para profissionais

Para quem atua na área financeira, entender os motores de geração de valor em negócios baseados em consumo é essencial.

O caso Lululemon revela que design e desenvolvimento de produto não são apenas uma questão de estilo, mas uma alavanca poderosa de receita. E mostra como a liderança em finanças deve estar preparada para identificar e apoiar essas oportunidades — porque o próximo “produto bilionário” pode nascer em qualquer parte da cadeia de valor.

