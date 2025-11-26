Esta empresa do PR fatura milhões após revolucionar a construção de casas

A construção civil sempre foi um dos setores menos inovadores e mais tradicionais da economia. Tijolo, cimento, prazos longos e desperdício de materiais formaram por décadas a lógica dominante das obras brasileiras. A paranaense Espaço Smart percebeu nessa realidade uma oportunidade.

Fundada em 2014, em Ponta Grossa, a empresa se tornou referência ao apostar no steel frame, também chamado de construção a seco, método comum há décadas em países como Estados Unidos e Canadá.

Diferentemente da alvenaria tradicional, o sistema substitui tijolos e cimento por placas de aço galvanizado que, encaixadas, formam paredes e estruturas. Na prática, tudo é montado como um Lego gigante, só que muito mais resistente.

“Hoje somos o maior ecossistema de steel frame da América Latina”, afirma Fernando Scheffer, fundador e diretor de marketing da Espaço Smart.

Segundo ele, a empresa montou uma operação capaz de atender todas as pontas da cadeia da construção a seco, algo ainda raro no setor.

De um lado está o consumidor final, que pode chegar à loja com ou sem projeto arquitetônico. “Normalmente são casas de médio ou alto padrão, acima de 170 m²”, comenta.

De outro, profissionais como gesseiros e montadores que compram apenas os materiais. A empresa também abastece grandes construtoras que adquirem praticamente todo o drywall utilizado em suas obras, pequenas construtoras que ainda atuam com alvenaria convencional mas já utilizam o steel frame em partes específicas, como telhados, além de construtoras em transição, arquitetos, engenheiros e incorporadoras.

A estrutura montada para atender todos esses segmentos é robusta. A Espaço Smart possui 46 lojas físicas em 18 estados do Brasil e no Paraguai. “Só este ano abrimos oito unidades”, diz Scheffer.

A companhia opera quatro fábricas em Ponta Grossa, que produzem steel frame, perfis de drywall, esquadrias de PVC e revestimentos sintéticos que imitam pedra, três centros de distribuição, um escritório de arquitetura e engenharia especializado em steel frame e uma área dedicada à execução de obras corporativas e residenciais.

A empresa investe ainda na formação de mão de obra. Em parceria com o SENAI, mantém centros de treinamento que qualificam profissionais para trabalhar com o método. Hoje, o grupo conta com 650 colaboradores. A equipe de marketing liderada por Scheffer tem 18 pessoas.

Tudo isso levou a Espaço Smart a entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país. A empresa ficou em 17º lugar na categoria de 300 milhões a 600 milhões de reais. Em 2024, registrou um faturamento de 376,7 milhões de reais, crescimento de 31% em relação ao ano anterior.

Visão e rotina de viagens

A rotina cheia do executivo acompanha o ritmo de expansão. “Para abrir uma loja, fazemos análise da praça, avaliamos pontos estratégicos, visitamos concorrentes e voltamos para acompanhar a inauguração. Acabo viajando muito”, conta.

Além das viagens pelo Brasil, Scheffer passa de quatro a seis semanas por ano no exterior. Estados Unidos, Europa, China e Japão são as principais rotas. “No Japão buscamos referências de método construtivo. Nos Estados Unidos estudamos varejo. Na China analisamos produtos que importamos. E a Europa é um pouco de tudo.”

Apesar do avanço do setor, Scheffer explica que não considera outras empresas de steel frame como concorrentes diretas. “Nosso competidor real ainda é a alvenaria tradicional. O steel frame representa apenas cerca de 1% das construções no Brasil.”

Para ele, outros players que atuam no segmento funcionam como parceiros na divulgação do sistema, já que poucas companhias oferecem uma solução completa que permita ao cliente resolver todos os aspectos da obra em um único lugar.

Lojas próprias

O avanço da Espaço Smart reflete uma mudança no mercado. Construtoras, incorporadoras e profissionais da área passaram a buscar soluções industrializadas, inteligentes, rápidas e sustentáveis, e o steel frame se encaixa diretamente nessa demanda.

“É muito difícil crescer em um mercado tão tradicional e avesso a mudanças. Hoje o steel frame representa 1% da construção brasileira, mas quando começamos era muito menos do que isso”, lembra o fundador.

Nos seis primeiros meses deste ano, a empresa faturou 303 milhões de reais, um salto de 40% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado se deu pela venda de mais de 500 residências construídas em light steel frame, com média de 280 m² cada. A meta é encerrar 2025 com 700 milhões de reais em faturamento.

Para sustentar o ritmo de crescimento, a companhia reforçou sua estrutura. Foram 20 milhões de reais destinados à reinauguração da Vila Smart, um bairro modelo com casas em steel frame, à abertura de novas lojas e à participação em feiras e eventos.

Outros 5 milhões de reais foram investidos na ampliação do parque fabril. O destaque dessa etapa é uma máquina única na América Latina, capaz de produzir mais de uma casa de 250 m² por dia, com precisão milimétrica e total integração entre software e maquinário, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência de ponta a ponta.

A empresa chegou a desenvolver um projeto de franquias, mas optou por operar apenas com lojas próprias por considerar esse modelo mais saudável para o crescimento. O objetivo agora é ampliar a presença geográfica.

“Até o fim de 2026, queremos estar presentes em todos os estados do país.” No exterior, o primeiro passo já foi dado com a entrada no Paraguai, escolhida por questões logísticas. No Brasil, as próximas aberturas devem se concentrar principalmente na região Norte.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.