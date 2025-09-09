Esta empresa de bebidas energéticas está prestes a faturar US$ 1 bilhão; veja como chegou lá

A Nutrabolt, empresa texana de suplementos e bebidas energéticas, anunciou um novo investimento superior a US$ 100 milhões na Bloom Nutrition, outra startup de energéticos saudáveis, elevando para aproximadamente US$ 210 milhões o total aportado na empresa.

O movimento, que fortalece uma parceria iniciada anteriormente, pode consolidar a Nutrabolt como acionista majoritária da Bloom e colocá-la no caminho para ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em receita anual. As informações foram retiradas da Inc.

A transação representa mais do que uma expansão de portfólio. É um caso exemplar de como decisões agressivas de alocação de capital, dentro de uma estratégia de crescimento por aquisições, podem gerar retorno escalável e sustentável.

Mercado em ascensão

Fundada em 2019 por Mari Llewellyn e Greg LaVecchia, a Bloom Nutrition começou com suplementos em pó e recentemente entrou nos segmentos de bebidas energéticas e refrigerantes saudáveis. Em julho, o lançamento do Bloom Pop gerou US$ 2,7 milhões em vendas nas primeiras semanas.

A Nutrabolt já havia realizado um movimento importante em 2022, quando vendeu 30% de participação para a Keurig Dr Pepper por US$ 863 milhões. Agora, com o novo aporte na Bloom, a empresa consolida seu posicionamento como uma peça estratégica em um mercado altamente competitivo.

A movimentação acontece em um cenário de forte valorização de empresas de bebidas energéticas. A AG1 foi avaliada em US$ 1,2 bilhão em 2022, enquanto a Poppi foi adquirida pela PepsiCo por US$ 1,95 bilhão.

Lições para profissionais de finanças corporativas

O caso Nutrabolt-Bloom representa uma oportunidade de aprendizado para profissionais que atuam em finanças corporativas. Avaliação de ativos, tomada de decisão estratégica, análise de risco e integração financeira são aspectos centrais desse tipo de operação.

O domínio dessas competências é essencial para quem deseja atuar na construção de negócios escaláveis e resilientes.

