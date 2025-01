Esta empresa briga contra as comidas sem gosto. E já fatura R$ 130 milhões

Ninguém merece comida sem gosto. Temperos, molhos e condimentos dão vida à comida. Eles estão no hambúrguer, no molho de tomate, nas sopas prontas e até naquela casquinha crocante do nugget. Sem eles, os pratos seriam sem graça e as prateleiras do supermercado, bem menos coloridas.

É nesse setor que a paulista BRC Ingredientes, de Rio Claro, está crescendo com força.

A BRC importa matérias-primas, mistura e desenvolve formulações para vender à indústria de alimentos. A empresa entrega desde conservantes naturais até soluções que melhoram cor, textura e prazo de validade de produtos cárneos. Além disso, investe em tecnologia e pesquisa para atender às demandas de seus clientes.

Com sede em Rio Claro, cidade a 173 quilômetros de São Paulo, a BRC fechou 2024 com um faturamento de 130 milhões de reais, um crescimento de 46% em relação aos 89 milhões faturados em 2023. Em 2023, também cresceu frente à 2022, o que garantiu à empresa uma posição no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do Brasil.

Da mistura à inovação

A história da BRC começou com um modelo simples: misturar ingredientes e vender blends prontos. Mas logo a empresa percebeu que precisava ir além para se diferenciar.

"Nosso diferencial sempre foi investir em capacidade técnica e em soluções personalizadas para os clientes", afirma Lucas Costa, CEO da companhia.

Um dos marcos da trajetória foi o desenvolvimento de uma metodologia patenteada de shelf life acelerado, que ajuda a prever a validade de alimentos em poucos dias.

"Isso nos trouxe reconhecimento internacional e foi uma das bases do nosso crescimento", diz Costa.

Outro ponto alto foi a criação de conservantes naturais em 2017, durante a crise da Operação Carne Fraca. Na ocasião, a BRC ofereceu soluções que atenderam às exigências do mercado e garantiram a qualidade dos produtos.

Hoje, a empresa se apoia em pesquisa e eventos técnicos para manter sua posição. O MeetLeader, promovido pela BRC, reúne grandes empresas e pesquisadores para discutir inovações. "Agora estamos lançando o primeiro MBA focado em produtos cárneos, reconhecido pelo MEC", diz o CEO.

O motor do crescimento

Resolver problemas dos clientes é a principal estratégia da BRC. Frigoríficos e indústrias recorrem à empresa para otimizar custos e melhorar produtos. "Somos vistos como uma extensão dos laboratórios de qualidade dos nossos clientes", afirma Costa.

Além disso, a BRC está entrando no mercado de coberturas de empanados, como as casquinhas crocantes de nuggets. "É um segmento com menos concorrência e mais oportunidades para inovação", afrima o CEO.

Outro fator de crescimento é o foco em exportação. A empresa já está negociando com mercados como China e Estados Unidos, dois gigantes na produção e consumo de carnes.

A meta da BRC é dobrar de tamanho nos próximos três anos, consolidar sua posição no Brasil e expandir sua atuação internacional.

"Queremos ser o maior fornecedor de soluções para frigoríficos no Brasil e levar nossa tecnologia para mercados como a China e os Estados Unidos", afirma Costa.

Com inovação, pesquisa e novos mercados no radar, a empresa quer se manter no topo do crescimento no setor de ingredientes alimentares.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho. São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.