Esta construtora de R$ 268 mi começou no MCMV e agora mira o luxo do litoral

A Rottas Construtora e Incorporadora desenvolve, constrói e comercializa empreendimentos comerciais e residenciais em diferentes faixas de renda.

Fundada em Curitiba, a empresa está presente em 13 cidades dos estados do Paraná e de Santa Catarina.

A Rottas nasceu em 2010 a partir da parceria entre Paulo Rafael Folador e Mario Stresser, dois engenheiros civis que se conheceram ainda na faculdade e decidiram unir formação técnica e visão de negócio para empreender no setor da construção civil.

Curitibano, Mario construiu sua trajetória profissional atuando em construtoras antes de empreender. Paulo, além da formação em engenharia civil, cursou dois anos de marketing e teve sua primeira experiência empreendedora ainda durante a graduação, ao administrar um estacionamento.

A ideia da empresa começou a ganhar forma em 2009, com o lançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, quando os dois identificaram uma oportunidade no mercado imobiliário voltado à habitação. No ano seguinte, a sociedade foi oficializada e a Rottas iniciou suas atividades.

O crescimento da Rottas

Desde o início, os fundadores tinham um objetivo ambicioso, que era alcançar, em poucos anos, a marca de 180 unidades habitacionais construídas, meta que ajudou a orientar as primeiras decisões da companhia.

Atualmente, Paulo ocupa o cargo de CEO e Mario responde pela diretoria financeira da empresa.

Até o fim de 2024, a Rottas era controlada exclusivamente pelos dois fundadores, conta Mario.

Em 2025, a empresa passou por uma reestruturação societária e ampliou sua liderança, adotando um modelo com seis diretores, cada um responsável por uma área.

Os números refletem a dimensão alcançada ao longo dos anos. Somente em 2024, a empresa faturou R$ 268 milhões, resultado 73% superior ao do ano anterior. O bom desempenho garantiu à companhia a 8ª colocação no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 na categoria de empresas com faturamento entre R$ 150 milhões e R$ 300 milhões.

Além disso, ao todo, a Rottas já lançou mais de 9 mil unidades habitacionais, das quais mais de 5 mil foram entregues e mais de 3 mil estão em construção, distribuídas pelas cidades Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Caiobá, no Paraná, além de Joinville, Jaraguá do Sul, Itapoá e Barra Velha, em Santa Catarina.

O portfólio supera 500 mil metros quadrados de área construída e a operação envolve mais de mil pessoas, entre funcionários diretos e indiretos. Esse volume posiciona a companhia entre as cem maiores construtoras do país, de acordo com o ranking do INTEC Brasil.

Construtora está entre as maiores do Brasil

Em um setor que é comum que incorporadoras terceirizam a execução das obras, a Rottas adotou desde o início um modelo de construção própria, considerado estratégico pelos fundadores e fundamental para manter padrões de qualidade e controle dos processos.

Na prática, a marca paranaense mantém equipes internas de arquitetura, engenharia, jurídico e relacionamento com o cliente, o que permite maior previsibilidade nas entregas, padronização construtiva e acompanhamento mais próximo de todas as etapas do projeto.

Ao atuar simultaneamente como construtora e incorporadora, a Rottas concentra todas as fases do processo dentro de casa, desde a compra de terrenos e o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos até a obtenção de licenças, a execução das obras, a comercialização dos imóveis e o atendimento no pós-venda.

Mario explica que a empresa atua em três segmentos: o econômico, com imóveis de até R$ 280 mil; o standard, com preços entre R$ 280 mil e R$ 400 mil; e o MAP (Médio e Alto Padrão), que reúne imóveis acima de R$ 400 mil.

Expansão na região Sul

Neste ano, a estratégia adotada foi a de manter um ritmo controlado de crescimento, reforçando uma cultura interna baseada em ciclos de expansão, estabilização e formação de pessoas antes de novos avanços.

Para 2026, a orientação segue sendo o equilíbrio, com a Rottas atenta ao ano eleitoral e a um consumo mais seletivo.

A empresa pretende preservar o volume atual de operações, sem acelerações bruscas, priorizando uma expansão geográfica bem direcionada dentro da região Sul do país.

"O foco de crescimento está nos litorais de Santa Catarina e do Paraná", diz Mario.

Paralelamente, a companhia mantém investimentos contínuos em desenvolvimento humano, com programas voltados à formação de engenheiros, trainees, líderes e estagiários.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.