Esta agência de conteúdo carioca começou com R$ 300 e hoje fatura R$ 3 milhões

As redes sociais estão em constante mudança, e acompanhar essas transformações é um desafio até para as marcas que já têm experiência.

Para a Agência Koko, criada no Rio de Janeiro em 2018, foi justamente essa adaptabilidade que permitiu um crescimento expressivo no setor de marketing de conteúdo.

A empresa, que começou vendendo o primeiro logotipo por R$ 300, registrou um faturamento de R$ 3,6 milhões em 2023, após um salto de 115% em relação ao ano anterior​​. Hoje, a agência trabalha com grandes marcas como Eletromídia, Riocard, Hypera Farma e Servier.

Murilo Souza, cofundador da Koko, explica que o sucesso da empresa tem base na conexão com a linguagem das redes sociais e o foco em crescimento sustentável. “A gente nunca dá um passo maior do que a perna”, diz Souza.

Foi essa abordagem que levou a agência a ser reconhecida no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil. Na edição de 2024, a empresa ficou em 20º lugar entre 61 negócios selecionados na categoria entre 2 a 5 milhões de reais de faturamento.

Impulsionada pela educação

A Koko começou como um projeto modesto de dois colegas que, na época, tentavam conciliar a vida universitária com a vontade de ganhar algum dinheiro extra.

Souza, que cursava engenharia na época, e seu sócio, Hector Muniz, se conheceram na empresa júnior da faculdade e começaram com "bicos", indo de cliente em cliente. “A gente não tinha experiência no começo, mas prometíamos dedicação e aprendizado. Foi assim que conquistamos as primeiras contas”, diz Souza.

A virada de chave aconteceu em 2019, quando a Koko lançou cursos de redes sociais para pequenas empresas. O conteúdo virou um canal de captação de novos clientes, e hoje representa cerca de 10% do faturamento da agência. “Muitos dos nossos maiores contratos vieram de analistas de marketing que fizeram nossos cursos”, diz Souza​.

Próximos da Geração Z

Nos anos seguintes, Gabriel Dias assumiu como sócio com foco na área de operações. Ele se juntou a Murilo Souza, que cuida da parte comercial, e Hector Muniz, responsável pelo desenvolvimento de novas estratégias e inovação.

Em julho de 2024, a primeira estagiária contratada da empresa, Mariana Estrella, também virou sócia. A jovem de 26 anos começou na área de mídias sociais e em poucos anos virou gerente de projetos. Hoje, cuida das contas mais importantes da agência e é responsável pela coordenação de conteúdo da casa.

A decisão de trazer Estrella para o quadro de sócios combina com a estratégia da empresa de se manter sempre conectada às novas gerações e suas linguagens. “Queremos entender como elas pensam e criar conteúdos que reflitam essas novas ideias”, explica​.

Conteúdo da Agência Koko no Instagram: foco é nos negócios, com linguagem da Geração Z

Como é de se imaginar, a Koko não é a primeira agência de conteúdo a focar na Geração Z. A página do Instagram conta com um visual descontraído que lembra, por exemplo, a Obvious, outra agência nativa digital que conquistou clientes ao combinar as piadas e símbolos da Geração Z em publicações sobre desenvolvimento pessoal.

Mas, diferentemente da empresa de Marcela Ceribelli, a Koko foca em empreendedorismo e gestão de negócios. “Quem contrata vai atrás de conteúdo que gosta. Queremos que o conteúdo entregue não só a mensagem, mas gere engajamento e vendas”, diz​ Souza. Em 2024, a Koko foi reconhecida como a quarta agência mais engajada no Instagram. Num curto período ficou em segundo lugar, atrás apenas da V4 Comunicação​​.

Com 38 funcionários, a Koko estima um crescimento de 30% no faturamento de 2024. No ano seguinte, o plano é manter o foco no desenvolvimento de novos cursos e ferramentas digitais. “Nós crescemos aos poucos e isso não veio de grandes investimentos, mas sim de muito trabalho e parcerias estratégicas. Hoje, temos uma base sólida e clientes de longo prazo”, diz Souza.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.