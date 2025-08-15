Esses são os maiores erros financeiros que os empreendedores cometem; veja como corrigi-los

Empreender exige coragem, visão e ousadia. No entanto, mesmo os profissionais que conseguem escalar negócios, atrair investimentos e inovar no mercado frequentemente tropeçam em um ponto decisivo: suas finanças pessoais.

Muitos que conquistam o sucesso empresarial ignoram fundamentos básicos de gestão financeira fora dos limites da empresa.

E é justamente aí que as finanças corporativas deixam de ser apenas uma competência técnica e se tornam uma ferramenta essencial de sobrevivência profissional. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. Contas misturadas

Um dos equívocos mais recorrentes entre empreendedores é a confusão entre finanças pessoais e corporativas.

No início da jornada, pode parecer inofensivo pagar compras pessoais com o cartão da empresa. Mas esse hábito distorce a realidade financeira do negócio e compromete sua sustentabilidade.

A solução para isso não acontecer é ter contas bancárias separadas e definir uma remuneração, mesmo que modesta, para criar disciplina e clareza sobre receitas e despesas.

2. Renda irregular

Diferente de um profissional CLT, o empreendedor lida com meses de alta e baixa no faturamento. Essa variação pode levar a um padrão de gastos insustentável, principalmente quando a reserva financeira é negligenciada.

A dica é criar um orçamento baseado nos piores meses, automatizar poupanças e manter um fundo de emergência robusto, de 6 a 12 meses de despesas.

3. Apostar tudo no próprio negócio

Outro erro recorrente é tratar o próprio negócio como plano de aposentadoria. Muitos contam com a venda futura da empresa ou com sua operação contínua como forma de garantir estabilidade, mas o mercado é imprevisível. Crises, doenças e esgotamento profissional podem mudar tudo.

O ideal é diversificar desde cedo e aplicar parte dos lucros em previdência privada, imóveis ou investimentos de longo prazo. O negócio pode ser a fonte principal de riqueza, mas nunca a única.

4. Armadilha dos impostos

Empreendedores também enfrentam desafios fiscais. O não pagamento de tributos, erros na apuração de despesas dedutíveis e a ausência de planejamento tributário podem gerar multas e comprometer o caixa da empresa.

Por isso, tenha um contador especializado, separe mensalmente o valor dos tributos e use programas de gestão financeira para manter tudo sob controle.

Pensar como CFO

É preciso mais do que ousadia para prosperar. Separar finanças, planejar o futuro e buscar orientação técnica são atitudes que transformam a trajetória de um empreendedor.

Pensar como um CFO, ou seja, como um diretor financeiro, é o que garante não só o sucesso do negócio, mas também da carreira.

