Esse millenial fundou uma startup para atacar um problema do RH. Hoje, sua empresa vale meio bilhão

Desmond Lim cresceu em Singapura. Seu pai era motorista e sua mãe, faxineira. O dinheiro sempre foi contado, e desde cedo ele entendeu que, se quisesse algo, precisaria encontrar formas criativas de financiar seus sonhos. Aos sete anos, por exemplo, ficou dois anos sem almoçar para comprar sua primeira bola de basquete.

Mas o verdadeiro teste veio quando ele precisou custear sua própria educação. Sem apoio financeiro da família, Lim iniciou um negócio de tutoria no ensino médio, que rapidamente cresceu e faturou US$ 100 mil em dois anos. Com isso, bancou sua universidade e abriu caminho para um futuro de sucesso.

Ainda na faculdade, Lim percebeu um problema no mercado: as dificuldades enfrentadas por empresas para gerenciar funcionários que recebiam por hora trabalhada, e não por mês.

O mercado de trabalho horista nos EUA movimenta mais de US$ 1 trilhão por ano, e a Workstream encontrou um nicho pouco explorado: empresas que precisam de um sistema eficiente, mas que até então eram obrigadas a usar softwares projetados para trabalhadores de escritório.

Inspirado pela experiência dos pais, que eram horistas, e pelos desafios do restaurante de sua própria universidade, ele criou a Workstream, uma plataforma de RH e folha de pagamento que hoje conta com clientes como Burger King e Dunkin’ Donuts.

Levantamento de capital às antigas

Ele começou batendo de porta em porta, vendendo a ideia de sua startup para comerciantes locais. A primeira venda veio três meses depois, quando a Coupa Cafe, uma rede de cafeterias local da California, fechou um contrato de US$ 100 com a empresa.

Mas seu grande diferencial foi saber construir e manter conexões estratégicas.

O primeiro investidor da Workstream foi Eric Yuan, CEO do Zoom, que assinou um cheque de US$ 25 mil antes mesmo de saber detalhes do projeto – simplesmente porque acreditava na capacidade de Lim. Desde então, Yuan continuou investindo e hoje já aportou mais de sete dígitos na empresa. Lim também contou com investmentos de Jay-Z, Peter Thiel (co-fundador do PayPal) e Tony Xu (co-fundador do Doordash).

Potencial para crescer ainda mais

Com um crescimento acelerado e uma base de clientes cada vez maior, a Workstream se consolida como um player relevante no setor de HR Tech. Atualmente, a empresa está avaliada em US$ 500 milhões.

A trajetória da Workstream exemplifica um princípio essencial das Finanças Corporativas: a identificação de oportunidades de mercado aliada a uma gestão eficiente de recursos pode transformar uma ideia promissora em um negócio milionário. A startup de Desmond Lim mostrou como a alocação inteligente de capital, aliada a um modelo escalável e sustentável, é fundamental para o crescimento de qualquer empresa.

