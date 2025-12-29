Negócios

Esse jovem perdeu US$ 80 mil em investimento e descobriu o erro que quase todos cometem

O investimento se tornou um risco quando o jovem decidiu se aprofundar nas negociações sem dominar a área financeira

Monitoramento de investimentos. (Reprodução/Getty Images)

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15h00.

No começo de abril, Paul, um rapaz de 27 anos sempre ligado nas notícias, viu uma manchete que o fez parar. O governo estava prestes a aumentar as tarifas de importação de automóveis, e para ele isso só podia significar uma coisa: as ações das grandes montadoras, especialmente da Tesla, iam despencar. 

Convencido de que encontrou uma grande oportunidade, Paul entrou no mercado com confiança. Ele viu o valor das suas ações subir e, empolgado, contou aos amigos que tinha lucrado cerca de US$ 4.000 praticamente da noite para o dia.  

Mas o sucesso inicial mexeu com ele. Paul começou a imaginar quanto poderia ganhar se arriscasse um pouco mais e decidiu aumentar o valor do investimento, sem pensar muito nas consequências. 

Na manhã seguinte, ao checar suas ações, o jovem foi surpreendido. Em vez de lucros maiores, estava diante de um prejuízo de aproximadamente US$ 80.000. O que parecia um investimento promissor se transformou, de um dia para o outro, em uma lição amarga sobre os riscos do mercado financeiro. 

O perigo de investir sem conhecimento financeiro

Especialistas explicam que ações funcionam como contratos que garantem ao investidor a possibilidade de comprar ou vender um determinado ativo, por um preço estabelecido e dentro de um prazo definido. 

Por envolver uma dose maior de risco do que simplesmente adquirir ações e mantê-las na carteira, esse tipo de investimento depende muito da capacidade de prever movimentos do mercado. É uma estratégia baseada em especulação e que exige acertar o momento exato de entrar e sair das operações.  

“Achei que tinha informações suficientes para tomar a decisão certa com o dinheiro que tínhamos na nossa conta de corretagem, mas acabou não sendo a escolha certa.”

Paul começou a se aventurar no mundo das ações em 2021, desde então, vem tentando encontrar seu caminho nesse tipo de investimento. Depois da aposta recente e arriscada, ele admite que a situação não está favorável. Hoje, ele afirma que está “no vermelho” nesse mercado, carregando os prejuízos dessa última operação. 

