Esse CEO vai faturar US$ 25 milhões com uma empresa que ninguém queria

Em vez de criar um negócio do zero, Dan Schweber usou um modelo pouco conhecido: levantou capital, comprou uma empresa pronta e assumiu o comando

Dan Schweber: conheça técnica usada por CEO para empreender sem fundar um negócio (Imagem: Reprodução/LinkedIn) (LinkedIn/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19h02.

Dan Schweber estava cansado das limitações da carreira corporativa. Consultor frustrado e funcionário de startups que acabavam sendo absorvidas por grandes grupos, ele resolveu apostar em algo diferente. 

Em 2019, ingressou no MBA executivo da Universidade Columbia. Lá, conheceu o conceito de search fund, que mudaria sua trajetória. As informações foram retiradas do Business Insider.

O que é um search fund?

O modelo é simples: em vez de criar um negócio do zero, o empreendedor capta recursos para comprar uma empresa já existente, lucrativa e com base de clientes

Muitas dessas empresas são lideradas por empresários prestes a se aposentar e atuam em setores operacionais e pouco atrativos, mas altamente rentáveis.

Desde 1984, esse tipo de operação vem ganhando força entre formandos das principais escolas de negócios dos EUA. Entre 2020 e 2024, mais de US$ 1,5 bilhão foi investido nesse modelo. A média de retorno para investidores chega a 35% ao ano.

Como tudo começou

Schweber levou 22 meses até encontrar a empresa ideal. Foram mais de 3.500 e-mails enviados, 375 ligações com donos de empresas e seis cartas de intenção assinadas. 

A virada aconteceu quando ele descobriu a Atlantic Duct Cleaning, na Virgínia, nos Estados Unidos. Era uma empresa de limpeza de dutos fundada em 1995 com receita de US$ 4 milhões anuais e margens atrativas.

Em maio de 2022, após minuciosa análise e com apoio de 15 investidores e financiamento complementar, Schweber comprou a Atlantic.

Ele se tornou CEO de uma equipe com mais de 60 pessoas. Nos primeiros meses, sua prioridade foi conquistar a confiança do time e aprender o dia a dia da operação.

Mas, diferente de um fundador que começa pequeno, o empreendedor por aquisição precisa entregar crescimento rápido. E é isso o que ele pretende fazer.

O plano de Schweber é ambicioso: elevar o faturamento da empresa para US$ 25 milhões até 2028. Para isso, aposta em novas unidades, mais rotas, expansão de serviços e estrutura profissionalizada.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história de Schweber representa uma tendência nas finanças corporativas: usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir posição de liderança imediata. Exige conhecimento financeiro, perfil empreendedor e muita resiliência. Mas o retorno financeiro e pessoal pode ser transformador.

