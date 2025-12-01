Esse casal investiu US$ 2 mil e hoje fatura quase US$ 300 mil por ano com festas infantis

Quando planejavam o primeiro aniversário do filho, em abril de 2022, Tayo e Dolu Lanlehin não imaginavam que uma dificuldade pontual, que era encontrar cadeiras infantis adequadas para a festa, se transformaria em uma oportunidade de negócios altamente lucrativa.

Com um investimento inicial de US$ 2 mil e uma gestão financeira estratégica, o casal fundou a Bay Area Kids Rentals, empresa de aluguel de itens para festas infantis de luxo, operando inicialmente a partir do porão de casa, em Oakland, Califórnia. Até 25 de novembro de 2025, a receita acumulada do negócio já ultrapassava US$ 295 mil.

Desde o início, o modelo de gestão foi orientado pelo princípio de lucratividade com reinvestimento, ou seja, mesmo com resultados positivos desde os primeiros meses, o casal optou por não retirar renda pessoal da empresa, redirecionando os ganhos para ampliar o portfólio e aumentar o alcance da marca. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Oportunidade de mercado e execução com precisão financeira

A identificação de uma lacuna no mercado infantil de alto padrão — a escassez de móveis e itens personalizados para festas — foi o estopim do projeto. Em vez de tratar como um obstáculo momentâneo, Tayo enxergou ali uma oportunidade real de negócio.

Pouco depois da festa do filho, adquiriu 48 cadeiras infantis de um fabricante internacional, armazenando o material no porão de casa. O primeiro cliente, uma organizadora de eventos que contratou os serviços para uma festa com o tema Barbie, surgiu três meses depois, em agosto, a partir de um post no Instagram, solicitando cadeiras rosas personalizadas.

Com o retorno positivo e a divulgação nas redes sociais, o nome da empresa passou a circular entre clientes de alto poder aquisitivo da região da Bay Area, incluindo executivos de tecnologia e atletas profissionais. A empresa se transformou em referência no nicho de festas infantis de luxo, um segmento altamente rentável, impulsionado por pais dispostos a gastar grandes quantias para oferecer experiências únicas aos filhos.

