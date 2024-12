Esse bilionário limpava carpetes e ganhava 3 dólares por dia – hoje sua empresa vale US$ 2,7bi

Em 2001, quando Tomas Gorny abriu seu primeiro negócio, ele não tinha pretensões de se tornar milionário. Suas ambições, na verdade, eram bem mais simples. “Eu só queria ganhar US$ 5 mil por mês para sobreviver e pagar minha hipoteca”, contou à CNBC.

Mas as coisas hoje estão bem diferentes. O empresário é CEO e cofundador da Nextiva, uma empresa do Arizona focada em experiência do cliente. Recentemente, a companhia foi avaliada em US$ 2,7 bilhões – e isso colocou Gorny entre os bilionários globais.

O caminho em direção aos bilhões não foi tão simples. Foram necessárias decisões financeiras estratégicas e uma habilidade única para transformar adversidades em oportunidades. E ele soube fazer isso como ninguém.

Sua primeira aventura como empresário

Em 1996, Gorny ajudou a fundar a Internet Communications, uma startup de hospedagem de sites que foi adquirida por US$ 6 milhões. Como acionista, ele recebeu parte do pagamento em ações, que inicialmente dispararam de valor. Quando a bolha das pontocom estourou em 2000, Gorny perdeu quase tudo, sobrando apenas US$ 6 mil de sua riqueza.

O episódio revelou a importância de entender os ciclos de mercado, gerenciar riscos e criar negócios resilientes. Esse aprendizado moldou suas escolhas futuras, especialmente em como alocar recursos e controlar custos. Foi com essa mentalidade que nasceu sua segunda empresa.

Ao lançar a Ipower, em 2001, Gorny adotou uma abordagem baseada em fundamentos financeiros sólidos. Em vez de buscar crescimento acelerado, ele priorizou a lucratividade e a geração de fluxo de caixa consistente – uma estratégia que protegeu o negócio em um setor ainda abalado pelo colapso das pontocom.

“Eu nunca pensei em recuperar os milhões perdidos”, afirma. “Meu foco era construir algo sustentável e financeiramente sólido.”

Finanças corporativas como alicerce estratégico

Nos primeiros anos, Gorny concentrou seus esforços em produtos que agregassem valor a longo prazo para seus clientes, enquanto mantinha custos operacionais baixos e garantia margens saudáveis. Essa disciplina financeira foi crucial para o crescimento exponencial da empresa, que começou a atrair centenas de novos clientes por dia.

Em 2007, a estratégia deu frutos: a Ipower foi adquirida pela Endurance International por US$ 100 milhões. A venda foi resultado direto de sua habilidade de equilibrar crescimento, rentabilidade e controle financeiro. Mas, antes mesmo disso, Gorny já trabalhava em sua próxima empreitada.

Nasce uma empresa bilionária

Em 2006, ele co-fundou a Nextiva, que se tornaria uma das líderes em tecnologia para experiência do cliente. Assim como na Ipower, Gorny aplicou os princípios de finanças corporativas que havia aprendido.

Ele utilizou estratégias de alocação de capital para desenvolver produtos escaláveis e manteve o foco em fluxo de caixa saudável, mesmo enquanto expandia a operação globalmente.

Hoje, a Nextiva está avaliada em US$ 2,7 bilhões e é um exemplo de como decisões financeiras sólidas podem impulsionar empresas a se tornarem líderes de mercado.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.