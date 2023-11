Essas são as empresas campeãs em ESG, segundo a B3; veja ranking com as líderes em sustentabilidade

A B3, bolsa de valores brasileira, divulgou pela primeira vez na história o ranking das empresas com as melhores práticas de ESG. Publicada neste ano, a lista tem como objetivo fornecer aos investidores informações relacionadas aos indicadores de sustentabilidade de cada companhia. São 73 organizações que compõem a lista – todas fazem parte do Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3.

Empresas do setor de energia aparecem com destaque na lista: EDP Energias do Brasil (1º lugar), CPFL Energia (4º lugar) e Engie Brasil (10º lugar). No setor financeiro, se destacaram Itaú (7º lugar), Bradesco (12º lugar) e BTG Pactual (16º lugar).

Para estruturar o ranking, empresas foram submetidas a um processo seletivo, que levou em consideração temas relacionados às ações de proteção ao meio ambiente, governança corporativa, cultura organizacional, capital humano, modelos de negócios e inovação.

Veja, abaixo, a lista com as campeãs em ESG da B3.

Ranking B3 de ESG: veja as 30 empresas melhor avaliadas

EDP Energias do Brasil Lojas Renner Telefônica Brasil CPFL Energia Natura Klabin Itaú Unibanco Ambipar Suzano Engie Brasil Copel Bradesco TIM Braskem Ecorodovias BTG Pactual Itaúsa AES Brasil CCR Cosan Duratex Fleury CBD Neoenergia Cemig Americanas BRF Vibra Banco do Brasil Rumo

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME