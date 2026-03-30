Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Essas 6 ideias de negócios baratos estão ajudando famílias a empreender com pouco dinheiro

Com custos reduzidos e operação digital, pequenos negócios familiares ganham força e ampliam oportunidades de crescimento

Empreendedorismo feminino: acesso desigual ao crédito e sobrecarga doméstica dificultam o crescimento. (Jovanmandic/Getty Images)

Empreendedorismo feminino: acesso desigual ao crédito e sobrecarga doméstica dificultam o crescimento. (Jovanmandic/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de março de 2026 às 15h21.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Com a redução das barreiras de entrada para empreender, famílias têm encontrado nos pequenos negócios uma alternativa viável para geração de renda e construção de patrimônio.

Modelos digitais, custos iniciais mais baixos e a divisão de responsabilidades entre membros têm impulsionado esse movimento, que ganha relevância em diferentes mercados.

Pequenos negócios ganham relevância na economia

Os pequenos negócios seguem como base estrutural da economia. Nos Estados Unidos, representam 99,9% das empresas, somando mais de 34,7 milhões de operações ativas. Esse cenário reforça o papel dessas iniciativas na geração de empregos e na movimentação econômica local.

Dentro desse contexto, negócios familiares apresentam uma vantagem competitiva relevante. A confiança pré-existente entre os membros e o alinhamento de objetivos facilitam a tomada de decisão e a divisão de tarefas, fatores que impactam diretamente a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira.

Entender como estruturar negócios de baixo custo com estratégia financeira é o que separa iniciativas pontuais de operações sustentáveis. Você está preparado para transformar uma ideia em um negócio de verdade?

Redução de custos amplia acesso ao empreendedorismo

A digitalização e o avanço do trabalho remoto transformaram a forma de iniciar um negócio. Modelos que antes exigiam estrutura física, equipe e alto investimento passaram a ser substituídos por operações enxutas, muitas vezes conduzidas de casa.

Essa mudança reduz significativamente os custos fixos, eliminando despesas como aluguel, contas de serviços e infraestrutura complexa. Com isso, o risco financeiro diminui, tornando o empreendedorismo mais acessível para famílias com capital limitado.

Modelos de negócios combinam baixo custo e escalabilidade

Entre as possibilidades, há modelos que permitem começar com investimento reduzido e expandir gradualmente conforme a demanda cresce. Negócios como padarias artesanais, agências de viagem, marcas de produtos infantis e serviços de marketing digital exemplificam essa lógica.

A diversificação de formatos, que inclui operações locais e digitais, permite adaptar o negócio ao perfil da família e às oportunidades do mercado. Em muitos casos, a especialização em nichos específicos tem se mostrado um caminho eficiente para competir com grandes empresas.

Principais ideias de negócios de baixo custo para começar:

  1. Padaria artesanal ou especializada com foco em produtos saudáveis e nichados
  2. Agência de viagens personalizada, operando de forma digital e com foco em experiências
  3. Marca de produtos para bebês, com posicionamento premium e funcional
  4. Agência de marketing digital, com serviços voltados para pequenas empresas
  5. Serviço de criação de conteúdo visual com IA, atendendo à demanda crescente por produção digital
  6. Academia ou estúdio fitness de pequeno porte, com operação automatizada e foco em experiência
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Bilionário de 94 anos vende império de alimentos por US$ 29 bilhões

A fusão de R$ 7,9 bilhões: o que esperar do grupo Petz Cobasi neste ano?

Ela transformou uma frustração em negócio e hoje tem uma empresa presente em restaurantes de elite

No Recife, este hub de inovação tem 540 empresas e quase R$ 8 bilhões em faturamento

Mais na Exame

Brasil

Valdemar critica candidatura de Caiado: 'direita deveria se unir'

Negócios

Bilionário de 94 anos vende império de alimentos por US$ 29 bilhões

Pop

BBB 26: enquete aponta qual sister já pode dizer adeus ao reality

Mundo

Trump volta a alertar o Irã de novos ataques se não houver abertura do Estreito de Ormuz