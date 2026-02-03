Negócios

Essa startup de IA para 'dates' levanta US$ 9,2 mi ao prometer levar o namoro de volta ao mundo real

Fundada por universitários, a Ditto aposta em inteligência artificial, escala e dados para redefinir o matchmaking

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14h28.

A inteligência artificial passou a ocupar um novo espaço no mercado de consumo: a mediação de encontros de relacionamento presenciais.

A Ditto, startup fundada por dois ex-alunos da Universidade da Califórnia em Berkeley, acaba de levantar US$ 9,2 milhões ao apresentar aos investidores um modelo que combina IA, dados comportamentais e organização ativa de encontros no mundo real.

A proposta atrai capital ao prometer resolver um problema recorrente das plataformas tradicionais de namoro, que é o engajamento sem conversão em interações reais. As informações são do Business Insider.

Quem faz a ponte é a IA

A Ditto funciona sem aplicativo. Após criar um perfil, o usuário passa a conversar diretamente com um chatbot de inteligência artificial por mensagem de texto.

Nesse contato, informa preferências, interesses e critérios de compatibilidade. Todas as quartas-feiras, a plataforma envia uma sugestão de encontro baseada nessas informações.

Após o encontro, o sistema coleta feedback e incorpora esses dados ao modelo, refinando futuras combinações. A lógica transforma a IA em um agente ativo, responsável não apenas por sugerir perfis, mas por planejar o encontro e aprender com o resultado.

Capital para crescer estrutura e tecnologia

A rodada seed de US$ 9,2 milhões foi liderada pela Peak XV, com participação de Alumni Ventures, Gradient e Scribble Ventures. No total, a empresa já levantou US$ 9,5 milhões desde a fundação.

Os recursos serão direcionados principalmente para a contratação de profissionais nas áreas de inteligência artificial e crescimento, além de investimentos em marketing. Atualmente, a Ditto opera com uma equipe de 10 funcionários e lançou seu produto no início de 2025.

Tração inicial e foco em escala controlada

A plataforma já conta com cerca de 42 mil usuários cadastrados, distribuídos por diversos campi universitários da Califórnia. O público-alvo inicial são estudantes universitários, grupo historicamente associado à adoção precoce de novas tecnologias.

Com o novo capital, a estratégia é expandir a atuação para outros campi nos Estados Unidos, mantendo o foco em crescimento antes da monetização.

Crescimento antes da receita

A Ditto é gratuita neste estágio. A decisão reflete uma estratégia clara de priorização de escala e engajamento antes da definição de um modelo de cobrança. A empresa realiza entrevistas com usuários para entender quanto estariam dispostos a pagar pelo serviço no futuro.

Essa escolha posiciona a startup em uma lógica comum a empresas de tecnologia em estágio inicial, em que a construção de base de usuários e dados precede a geração direta de receita.

