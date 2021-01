Essa startup aumenta o faturamento do e-commerce de forma nada convencional

Quem já passou pela experiência de abandonar o carrinho de compras durante uma compra online sabe que, nos próximos dias, será bombardeado de propagandas dos produtos em banners e por email. Esse marketing direcionado pode funcionar em alguns casos, levando o consumidor a finalizar a compra anterior. Mas uma startup desenvolveu uma maneira de aumentar ainda mais essa conversão de vendas. Na era digital, o método parece quase analógico: a Appmax telefona para todos os consumidores que abandonaram o carrinho.

Apesar de pouco convencional, o telefonema funciona e a startup consegue recuperar cerca de um terço das compras abandonadas. Além disso, oferece novas sugestões de produtos para aumentar o tíquete médio. Com isso, consegue aumento de faturamento de até 43% para seus clientes.

A Appmax surgiu em 2018, como uma solução interna para o comércio eletrônico próprio dos fundadores, os irmãos Betina e Marcos Wecker e Gustavo Krüger. O site vendia de produtos de saúde e beleza a itens eletrônicos e para casa.

Na primeira venda do site, em 2015, Betina ligou para o consumidor e ofereceu outros produtos, para aumentar sua venda. O cliente se interessou e comprou outros produtos, e os fundadores tiveram um estalo. “Então olhamos para o mercado e vimos que essa solução poderia ajudar outros sites a vender mais”, diz ela.

De acordo com a fundadora e atual diretora de operações, as razões de um consumidor para abandonar o carrinho nem sempre são por não querer a compra. Receio de fazer uma compra online ou até mesmo escrever os dados do cartão incorretamente são outros motivos para deixar de concluir a operação. “Ao entrar em contato com os clientes, aumentamos a sensação de segurança na compra online”, diz a empreendedora.

Outro motivo para ter a compra cancelada pode vir do sistema de pagamentos. Como o Brasil é um dos países com maior índice de fraudes em compras online, é natural que os sistemas antifraude sejam cautelosos, afirma Betina, mas algumas compras genuínas acabam sendo bloqueadas automaticamente. O time de vendas da Appmax também se dedica a analisar esses casos e a tentar recuperar essas compras.

Grande parte do trabalho é feita pessoalmente pela equipe de vendas – são 100 funcionários nessa posição, de um total de 291 na empresa. Apesar disso, Wecker diz que a tecnologia tem um papel importante. Os funcionários já recebem todos os dados do consumidor na tela, incluindo sugestões de produtos adicionais e os problemas encontrados na conta.

Com o crescimento do comércio eletrônico do ano passado, a empresa cresceu três vezes em relação ao ano anterior e viu o número de clientes aumentar em oito vezes. Entre seus parceiros, estão sites de comércio eletrônico que faturam de 5 mil a 3 milhões de reais por mês. Para este ano, a previsão é de dobrar de tamanho.