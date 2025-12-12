Essa startup apoiada por Bezos captou US$ 1 bi para criar chips de IA que imitam o cérebro humano

Na corrida global pela liderança em inteligência artificial, uma nova iniciativa começa a atrair os holofotes, e os investidores.

A Unconventional AI, fundada por Naveen Rao, ex-vice-presidente de IA da Databricks, está desenvolvendo uma nova geração de chips com arquitetura inspirada no cérebro humano, voltada exclusivamente para aplicações de IA.

A proposta ousada da empresa já garantiu US$ 475 milhões da Andreessen Horowitz, parte de uma rodada que pode chegar a US$ 1 bilhão, com participação de nomes como Jeff Bezos, Future Ventures, Lightspeed Ventures, Lux Capital e ROC Venture Group.

A startup está avaliada em US$ 5 bilhões, segundo dados da PitchBook.

Diferente das GPUs convencionais, que foram adaptadas para trabalhar com modelos probabilísticos, a Unconventional quer criar uma infraestrutura dedicada, projetada desde o zero para lidar com as demandas específicas da IA, como o processamento massivo de dados, eficiência energética e velocidade de cálculo.

Em publicação no X (antigo Twitter), Rao descreveu o projeto como “eficiência em escala cerebral sem o peso biológico”. As informações foram retiradas da Inc.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Para os líderes de inovação, essa transformação abre uma janela de oportunidade: adotar tecnologias mais sustentáveis e personalizadas pode redefinir os níveis de desempenho e competitividade no médio prazo.

Liderança, estratégia e a nova infraestrutura da inteligência artificial

Rao não é novato no universo da IA corporativa. Antes de fundar a Unconventional, ocupava um cargo de liderança na Databricks, empresa avaliada em US$ 100 bilhões e referência global em soluções de infraestrutura para dados e inteligência artificial.

A própria Databricks está entre os investidores iniciais da nova startup, sinalizando confiança na visão e no potencial do projeto.

Embora a Unconventional ainda mantenha em sigilo os detalhes técnicos sobre o processo de fabricação dos chips, já se sabe que o desenvolvimento tem como base conceitos de biomimética e computação neuromórfica, áreas que buscam replicar o funcionamento do cérebro humano em circuitos eletrônicos.

Esse tipo de abordagem, que parecia distante há alguns anos, hoje começa a moldar os rumos da computação corporativa de alto desempenho.

Chipset de IA e o impacto no planejamento estratégico das empresas

O movimento da Unconventional AI reforça a urgência das empresas em rever suas estratégias de investimento em infraestrutura tecnológica.

Em um cenário onde inteligência artificial e análise de dados avançada já fazem parte das rotinas de compliance, tomada de decisão, gestão de riscos e modelagem financeira, reduzir custos e aumentar a eficiência dos sistemas que sustentam essas tecnologias será decisivo para a competitividade das corporações.

Enquanto outras empresas, como a Groq, que levantou US$ 1,5 bilhão para desenvolver “Unidades de Processamento de Linguagem”, também competem nesse mercado, o diferencial da Unconventional está na busca por um design radicalmente novo, capaz de quebrar a dependência dos chips tradicionais e abrir caminho para uma nova geração de infraestrutura de IA sob medida para os negócios.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.