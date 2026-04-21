Essa rede quase fechou — até um franqueado transformá-la em um grupo de R$ 60 milhões

Freelancer em Negócios
Publicado em 21 de abril de 2026 às 08h08.
A Trattoria Spedini quase saiu do mercado dez anos após a fundação, quando os próprios fundadores decidiram encerrar a operação. A virada veio quando um franqueado em Curitiba (PR) decidiu comprar a marca.
A sede que começou em São Paulo (SP) se mudou para capital paranaense, desde então o restaurante cresceu e virou o Grupo Tavola, que conta com as marcas It’s Grill e Massah!.
“Nós começamos como franqueado, viramos franqueador e fomos criando novas marcas de forma muito orgânica”, diz Juliana Titon, COO da empresa.
No último ano, o grupo fechou com R$ 60 milhões em faturamento. Para 2026, a expectativa é crescer em cerca de 12%, com foco na interiorização e aprimoramento de canais de vendas.
Com três unidades da Spedini em Curitiba, Luiz Lima se deparou com a notícia de que a rede ia fechar.
“A franqueadora não queria mais operar e avaliava encerrar ou vender a marca. Como nossas lojas em Curitiba eram rentáveis, ficou claro que havia uma oportunidade ali”, diz Juliana, filha de Lima.
Fizeram uma proposta para assumir a operação, que foi aceita.
Após a compra, a rede entrou em uma reestruturação. A empresa revisou manuais, padrões operacionais e processos.
“Não tinha muito padrão. Tinha loja que vendia produtos que outras não tinham, então analisamos o que fazia sentido estar em todas as unidades”, afirma Juliana.
Em paralelo, abriram conversas diretas com os franqueados, concentrados principalmente em São Paulo, mas também presentes em Curitiba e Florianópolis, para alinhar o novo momento da marca.
“Muitas lojas foram fechadas, principalmente em São Paulo, porque alguns franqueados já não estavam mais no momento de seguir com a operação”, diz.
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Depois da reorganização, o crescimento inicial ficou concentrado em Curitiba, onde a operação já tinha tração, antes de avançar para outros estados do Sul.
“A gente reduziu o número de lojas para arrumar a casa e depois começou a recrescer a marca”, afirma. Hoje, a marca conta com 18 lojas entre Sul e Sudeste.
Em 2011, foi criada a segunda marca: a It’s Grill, voltada para pratos que combinam culinária brasileira e cortes nobres.
A idealização foi baseada em uma pesquisa de mercado, que identificou a falta de restaurantes de cortes nobres dentro das praças de alimentação de shoppings da região.
“Desde o lançamento, a It’s Grill cresceu rápido em Curitiba e hoje está presente na maioria dos shoppings onde já operamos com a Spedini, muitas vezes com o mesmo franqueado à frente das duas unidades”, afirma Juliana.
No total, estão em funcionamento 12 unidades da It’s Grill.
Em 2024, nasce a terceira marca: a Massah!, com foco em lojas de rua.
“No pós-pandemia, percebemos a dependência aos shoppings, limitado a regras e formatos que nem sempre permitem ajustes. Eles entregam fluxo, mas a gente precisava ter uma operação fora desse ambiente”, afirma.
Apostaram no que já conheciam: a culinária italiana. Porém, com um cardápio reduzido, pensado para consumo rápido ou "to go".
“É uma microfranquia, com cardápio reduzido focado em massas e molhos, pensado para ter operação rápida e tíquete mais baixo que o da praça de alimentação.”
No momento, a marca conta com uma unidade. Mas o grupo já pensa em estratégias para a venda, que passa menos por escala e mais por seleção. A empresa prioriza franqueados com perfil operacional, mais próximos do dia a dia da loja, e pontos de alto fluxo em regiões centrais.
“É um cruzamento da pessoa certa com o ponto ideal, em locais como centros comerciais e áreas próximas a faculdades”, afirma.
Antes da criação da Massah! cada marca era vendida de maneira isolada para os franqueados. Com a criação de um terceiro modelo, perceberam a necessidade de se identificar como um grupo.
“O Grupo Tavola surge para organizar as marcas sob um mesmo guarda-chuva e transmitir mais segurança para o mercado e para os franqueados”, diz.
A ideia é usar o histórico das marcas mais antigas como aval para as novas operações.
Os modelos têm perfis distintos de investimento. Nas marcas Spedini e It’s Grill, o aporte inicial parte de R$ 550 mil. O faturamento médio mensal por unidade gira em torno de R$ 180 mil, com prazo de retorno entre 18 e 36 meses.
Já a Massah!, opera em um formato mais enxuto, alinhado ao conceito de microfranquia. O investimento inicial começa em R$ 130 mil. A estimativa de faturamento mensal é de R$ 50 mil, com tempo estimado de retorno também entre 18 e 36 meses.
No último ano, o grupo fechou com um faturamento de R$ 60 milhões e 31 unidades, somando as três marcas.
Um dos pontos de impulsionamento da marca em 2025 foram as vendas por delivery. Enquanto os restaurantes registraram crescimento de 30% em vendas presenciais, no delivery, as vendas cresceram até 200% em relação ao ano anterior.
O avanço do delivery foi resultado de ajustes operacionais. A empresa revisou cardápio, embalagem, fluxo de pedidos e experiência dentro dos aplicativos, além de priorizar produtos que mantêm qualidade no transporte.
“Quando o atendimento é bom e o pedido chega certo, a nota sobe nas plataformas — e isso aumenta o volume de pedidos sem depender de desconto”, afirma Juliana.
A diversificação do canal de vendas segue sendo prioridade para o crescimento em 2026. “Estamos aprimorando a operação para atingir mais pessoas sem perder rentabilidade”, diz.
A empresa também aposta na adaptação ao mercado. A rede observa uma demanda maior por refeições mais leves, porções menores e maior flexibilidade na montagem dos pratos — intensificado pela onda de bem-estar.
A resposta tem sido adaptar o mix, permitir customizações e testar novas combinações que atendam a um consumo mais moderado.
A expansão em 2026 deve seguir um ritmo mais contido. O grupo projeta crescer ao menos 12%.
A empresa planeja abrir até quatro unidades por marca ao ano, priorizando regiões onde já atua, especialmente no eixo Sul-Sudeste. A estratégia leva em conta a capacidade de suporte aos franqueados e a proximidade operacional.
A rede espera chegar às regiões de Balneário Camburiu (SC), Região Metropolitana de Curitiba, Maringá (PR) e interior de São Paulo.
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