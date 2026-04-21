Essa rede quase fechou — até um franqueado transformá-la em um grupo de R$ 60 milhões

A Trattoria Spedini quase saiu do mercado dez anos após a fundação, quando os próprios fundadores decidiram encerrar a operação. A virada veio quando um franqueado em Curitiba (PR) decidiu comprar a marca.

A sede que começou em São Paulo (SP) se mudou para capital paranaense, desde então o restaurante cresceu e virou o Grupo Tavola, que conta com as marcas It’s Grill e Massah!.

“Nós começamos como franqueado, viramos franqueador e fomos criando novas marcas de forma muito orgânica”, diz Juliana Titon, COO da empresa.

No último ano, o grupo fechou com R$ 60 milhões em faturamento. Para 2026, a expectativa é crescer em cerca de 12%, com foco na interiorização e aprimoramento de canais de vendas.

Como o franqueado virou dono

Com três unidades da Spedini em Curitiba, Luiz Lima se deparou com a notícia de que a rede ia fechar.

“A franqueadora não queria mais operar e avaliava encerrar ou vender a marca. Como nossas lojas em Curitiba eram rentáveis, ficou claro que havia uma oportunidade ali”, diz Juliana, filha de Lima.

Fizeram uma proposta para assumir a operação, que foi aceita.

Após a compra, a rede entrou em uma reestruturação. A empresa revisou manuais, padrões operacionais e processos.

“Não tinha muito padrão. Tinha loja que vendia produtos que outras não tinham, então analisamos o que fazia sentido estar em todas as unidades”, afirma Juliana.

Juliana Titon, COO do Grupo Tavola (Divulgação)

Em paralelo, abriram conversas diretas com os franqueados, concentrados principalmente em São Paulo, mas também presentes em Curitiba e Florianópolis, para alinhar o novo momento da marca.

“Muitas lojas foram fechadas, principalmente em São Paulo, porque alguns franqueados já não estavam mais no momento de seguir com a operação”, diz.

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Depois da reorganização, o crescimento inicial ficou concentrado em Curitiba, onde a operação já tinha tração, antes de avançar para outros estados do Sul.

“A gente reduziu o número de lojas para arrumar a casa e depois começou a recrescer a marca”, afirma. Hoje, a marca conta com 18 lojas entre Sul e Sudeste.

A diversificação de lojas

Em 2011, foi criada a segunda marca: a It’s Grill, voltada para pratos que combinam culinária brasileira e cortes nobres.

A idealização foi baseada em uma pesquisa de mercado, que identificou a falta de restaurantes de cortes nobres dentro das praças de alimentação de shoppings da região.

“Desde o lançamento, a It’s Grill cresceu rápido em Curitiba e hoje está presente na maioria dos shoppings onde já operamos com a Spedini, muitas vezes com o mesmo franqueado à frente das duas unidades”, afirma Juliana.

Criada em 2011, a It’s Grill nasceu para ocupar um espaço pouco explorado nas praças de alimentação e hoje é uma das principais marcas do Grupo Távola (Divulgação)

No total, estão em funcionamento 12 unidades da It’s Grill.

Em 2024, nasce a terceira marca: a Massah!, com foco em lojas de rua.

“No pós-pandemia, percebemos a dependência aos shoppings, limitado a regras e formatos que nem sempre permitem ajustes. Eles entregam fluxo, mas a gente precisava ter uma operação fora desse ambiente”, afirma.

Apostaram no que já conheciam: a culinária italiana. Porém, com um cardápio reduzido, pensado para consumo rápido ou "to go".



“É uma microfranquia, com cardápio reduzido focado em massas e molhos, pensado para ter operação rápida e tíquete mais baixo que o da praça de alimentação.”

A Massah!, marca mais recente do grupo aposta em lojas de rua, operação enxuta e foco em velocidade no atendimento (Divulgação/Priscilla Fiedler)

No momento, a marca conta com uma unidade. Mas o grupo já pensa em estratégias para a venda, que passa menos por escala e mais por seleção. A empresa prioriza franqueados com perfil operacional, mais próximos do dia a dia da loja, e pontos de alto fluxo em regiões centrais.

“É um cruzamento da pessoa certa com o ponto ideal, em locais como centros comerciais e áreas próximas a faculdades”, afirma.

Como o Grupo Távola foi criado

Antes da criação da Massah! cada marca era vendida de maneira isolada para os franqueados. Com a criação de um terceiro modelo, perceberam a necessidade de se identificar como um grupo.

“O Grupo Tavola surge para organizar as marcas sob um mesmo guarda-chuva e transmitir mais segurança para o mercado e para os franqueados”, diz.

A ideia é usar o histórico das marcas mais antigas como aval para as novas operações.

Os modelos têm perfis distintos de investimento. Nas marcas Spedini e It’s Grill, o aporte inicial parte de R$ 550 mil. O faturamento médio mensal por unidade gira em torno de R$ 180 mil, com prazo de retorno entre 18 e 36 meses.

Já a Massah!, opera em um formato mais enxuto, alinhado ao conceito de microfranquia. O investimento inicial começa em R$ 130 mil. A estimativa de faturamento mensal é de R$ 50 mil, com tempo estimado de retorno também entre 18 e 36 meses.

Delivery, consumo e expansão

No último ano, o grupo fechou com um faturamento de R$ 60 milhões e 31 unidades, somando as três marcas.

Um dos pontos de impulsionamento da marca em 2025 foram as vendas por delivery. Enquanto os restaurantes registraram crescimento de 30% em vendas presenciais, no delivery, as vendas cresceram até 200% em relação ao ano anterior.

O avanço do delivery foi resultado de ajustes operacionais. A empresa revisou cardápio, embalagem, fluxo de pedidos e experiência dentro dos aplicativos, além de priorizar produtos que mantêm qualidade no transporte.

“Quando o atendimento é bom e o pedido chega certo, a nota sobe nas plataformas — e isso aumenta o volume de pedidos sem depender de desconto”, afirma Juliana.

A diversificação do canal de vendas segue sendo prioridade para o crescimento em 2026. “Estamos aprimorando a operação para atingir mais pessoas sem perder rentabilidade”, diz.

A empresa também aposta na adaptação ao mercado. A rede observa uma demanda maior por refeições mais leves, porções menores e maior flexibilidade na montagem dos pratos — intensificado pela onda de bem-estar.

A resposta tem sido adaptar o mix, permitir customizações e testar novas combinações que atendam a um consumo mais moderado.

A expansão em 2026 deve seguir um ritmo mais contido. O grupo projeta crescer ao menos 12%.

A empresa planeja abrir até quatro unidades por marca ao ano, priorizando regiões onde já atua, especialmente no eixo Sul-Sudeste. A estratégia leva em conta a capacidade de suporte aos franqueados e a proximidade operacional.

A rede espera chegar às regiões de Balneário Camburiu (SC), Região Metropolitana de Curitiba, Maringá (PR) e interior de São Paulo.

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