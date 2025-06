Essa rede de frangos foi vendida por US$ 1 bilhão — e 19 funcionários ficaram milionários

O CEO da rede americana Dave’s Hot Chicken, Bill Phelps, revelou que 19 funcionários da empresa se tornaram milionários após a venda da companhia para a gestora de private equity Roark Capital. O negócio, fechado por um valor “próximo a US$ 1 bilhão”, foi anunciado no início de junho.

Phelps, de 69 anos, é conhecido no setor de franquias por ter fundado a Wetzel’s Pretzels em 1994 e integrado o conselho da Blaze Pizza até 2020. Ele assumiu a liderança da Dave’s em 2019, após seu grupo de investidores adquirir uma fatia da marca com o objetivo de expandir o negócio por meio de franquias.

Segundo o executivo, a decisão de repartir os ganhos da venda com a equipe não foi apenas simbólica, mas estratégica. Todos os funcionários da sede, gerentes e subgerentes de loja receberam bônus equivalentes a cerca de um ano de salário, segundo informou o presidente e COO da rede, Jim Bitticks, à Nation’s Restaurant News.

A Dave’s Hot Chicken teve início em 2017 com três amigos de infância e apenas US$ 900 em uma barraca de frango em um estacionamento de Los Angeles. Desde então, a marca se transformou em uma rede de rápido crescimento, atraindo diversos investidores ao longo do caminho.

O cofundador Arman Oganesyan relembrou, em entrevista ao podcast How I Built This, que muitos interessados minimizaram o mérito dos fundadores, tratando o sucesso inicial como “sorte”. Phelps, no entanto, reconheceu o valor do trabalho do trio, o que foi determinante para a parceria.

Para Phelps, liderança significa confiança e reconhecimento. Ele evita microgerenciar e prefere remunerar a equipe com generosidade, tratando-a como sócia da trajetória da empresa. “Eu não os vejo como gerentes. Vejo como parceiros nesta jornada”, afirmou o executivo à CNBC.

O caso da Dave’s se soma a outros exemplos emblemáticos de executivos que compartilharam os frutos de grandes vendas com suas equipes. Entre eles estão o bilionário Mark Cuban, que tornou centenas de funcionários milionários ao vender a Broadcast.com para o Yahoo em 1999, e Jay Chaudhry, fundador da Zscaler, que fez o mesmo com parte de sua equipe após vender a SecureIT para a VeriSign em 1998.

Phelps afirma que sua motivação hoje vai além do enriquecimento pessoal: ele encontra satisfação em ajudar outras pessoas a conquistarem liberdade financeira.