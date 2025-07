Essa mulher transformou sua garagem para dois carros em um Airbnb e ganha US$ 35 mil por ano

Briee Della Rocca queria morar na cidade dos seus sonhos, Williamstown, em Massachusetts, mas o custo de vida elevado quase impossibilitou esse desejo.

A solução veio com uma ideia ousada: transformar a garagem para dois carros em uma unidade de aluguel no Airbnb.

O investimento inicial veio de um empréstimo de US$ 100 mil para reformar completamente o espaço, o que incluía construção, mobiliário e decoração. As informações foram retiradas do Business Insider.

Um projeto para viver onde ama

A decisão de se mudar teve como motivação a busca por uma cidade com boas escolas públicas para os filhos e qualidade de vida para a família.

A casa que encontraram estava fora do orçamento, mas a garagem acoplada à residência oferecia uma oportunidade de gerar receita.

Com experiência anterior em hospedagem esporádica, Della Rocca viu potencial na ideia de criar um espaço único, com identidade local e conforto de alto padrão.

Retorno financeiro em tempo recorde

A aposta deu certo. No primeiro ano de operação, o espaço gerou US$ 35 mil em receitas. O valor cobre a nova “pequena hipoteca” gerada pelo empréstimo e ainda gera lucro.

Além disso, o imóvel valorizou com a reforma, o que também contribui para a saúde financeira da família.

