Essa gigante rede de franquias busca faturar R$ 1 bi em 2020

Com 802 unidades no Brasil, a OdontoCompany é a maior rede de odontologia do país. A empresa quer ser ainda maior. Com um novo modelo de vendas, uma aquisição que dobrou seu faturamento e investimento de um fundo global, prevê crescer 63% no ano e chegar a um faturamento de 1 bilhão de reais este ano.

No primeiro semestre do ano, já foram mais de 400 milhões de reais em faturamento, 127 clínicas inauguradas e outras 158 franquias vendidas. Já para a segunda metade do ano, a meta é abrir mais 180 unidades, gerar cerca de 8.000 vagas de trabalho e alcançar a marca de 1.000 lojas em operação. A rede atende 800.000 pessoas todos os anos e vende cerca de 14.000 implantes por mês.

Criada há 30 anos e funcionando como franquia pela última década, a rede de franquias lançou um modelo de negócios voltado a grandes empresários, interessados em investir na rede de franquias para ter um rendimento maior do que em outras aplicações financeiras, com a queda da taxa de juros básica. Com investimentos iniciais de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, o franqueado tem direito até cinco unidades. As clínicas terão em média 200 m² e de oito a dez salas de consultório, a depender da estrutura e localização.

“Notamos que muitos estavam em busca de redes de alimentação para se tornarem franqueados, mas não sabemos como será o negócio de fast food e restaurantes, como o consumidor irá se comportar com a reabertura das praças de alimentação nos shopping centers. Então oferecemos um negócio com uma lucratividade maior e mais segura”, diz Paulo Zahr, presidente da rede.

Investimentos

No início do ano passado, adquiriu sua maior concorrente, a rede de franquias da clínica Oral Sin, que era a segunda maior do país em seu segmento. Inicialmente a empresa comprou uma fatia de 40% na rival e, este ano, prevê finalizar a compra dos 60% restantes. Desde a aquisição, o faturamento dobrou. “Estamos muito próximos de sermos a segunda maior do mundo em número de clínicas”, diz Zahr. “Estamos em um movimento de consolidação e de compra de concorrentes.”

Desde 2011 a empresa faz parte do Grupo SMZTO, holding de franquias de José Carlos Semenzato, que também é jurado no programa Shark Tank. Também fazem parte do grupo franquias como Belle Club, Instituto Embelleze, L’Entrecôte de Paris e Oakberry.

Já no final do ano passado a OdontoCompany ganhou um sócio de peso. Recebeu um investimento do fundo voltado para a América Latina da L Catterton, gestora de private equity. O valor do investimento não foi revelado. O fundo também investe em redes de odontologia no Canadá e na Itália, o que dá uma visão global para a rede brasileira. A L Catterton já havia investido na Espaçolaser, outra companhia do Grupo SMZTO.

Ganho de escala

Para o presidente da rede, o segredo é a oferta acessível de tratamentos e o foco na classe C, o que só é possível com a escala. Se em pequenas clínicas cada dentista precisa fazer um pouco de tudo, de canal a tratamento estético, na OdontoCompany há uma divisão maior entre os profissionais. As clínicas são relativamente grandes, com seis a oito consultórios – há até alguns com mais de 20 dentistas. Cada dentista tem uma prática que está mais habituado ou na qual é mais experiente – e, por isso, executa a especialidade de forma mais rápida e com mais qualidade. O tamanho também dá à rede maior força para negociar com fornecedores e obter materiais com preços menores.

Para deixar o tratamento ainda mais acessível, uma das frentes da companhia é a oferta de crédito, com pagamento pelo tratamento parcelado em 24 a até 30 vezes. A OdontoCompany tem até o seu próprio cartão de crédito internacional em parceria com a Visa, com limite pré-aprovado e que pode ser usado em qualquer estabelecimento.