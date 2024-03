Essa escola profissionalizante cresceu mais de 4.000% e virou um negócio em expansão. Como?

Os dois primeiros anos da carioca Escola Start foram difíceis, para se dizer o mínimo. Criada em 2015 por Pedro Carnevale, a empresa precisou enfrentar longos meses de teste e pouco capital até conseguir passar por um modelo de validação.

Ele chegou com a mudança no público para quem a Escola Start vendia suas aulas profissionalizantes, principalmente para pessoas em busca do primeiro emprego.

"O principal desafio no começo era escala no mercado com pouco capital", diz Carnevale. "Acertamos a mão na primeira parceria que fizemos com uma empresa, quando vendemos o negócio no modelo B2B".

De lá para cá, a Start ampliou a oferta para mais de 40 cursos com temas como vendas, liderança e finanças pessoais, a um público de empresas dispostas a custear uma parte ou 100% da formação de seus funcionários.

Como a Escola Start escalou seu negócio

Em 2022, a Start faturou 3,8 milhões de reais — 4.520% acima do ano anterior. O que explica esse salto? Um novo cliente: o setor público, responsável por 80% do faturamento em 2022.

Entre os clientes da Start estão o governo de São Paulo e o Sebrae — o braço do Sistema S para o empreendedorismo. A aposta no poder público decorreu de dois anos de estudos sobre processos licitatórios de órgãos públicos para produtos de treinamento de pessoas.

Virar a chave para atender o governo foi fácil. “A nossa metodologia está atrelada a um esqueleto fixo”, diz o fundador da Start, Pedro Carnevale. “Quando mudamos o segmento, é como se estivéssemos trocando só a capa do telefone.”

Como a Escola Start virou um Negócio em Expansão

Leitor assíduo da EXAME, Carnevale foi impactado por uma reportagem sobre o ranking Negócios em Expansão, o principal anuário de empreendedorismo do país. O levantamento é feito pela EXAME em parceria com o BTG Pactual e apoio técnico da PwC Brasil e valida crescimentos em empresas que faturam de R$ 2 milhões a R$ 600 milhões no ano.

"Fizemos uma conta rápida e vimos que tínhamos um crescimento que passava dos 3.000%. Falei que precisávamos nos inscrever e fazer nossa parte", diz o empreendedor.

O crescimento, na verdade, foi ainda maior, de 4.520%. Com isso, a Escola Start liderou o ranking na categoria de R$ 2 a R$ 5 milhões de reais na edição 2023 do ranking. Além do troféu e do selo, Carnevale ainda subiu no palco do evento presencial do ranking em São Paulo, que reuniu mais de 300 empreendedores e empreendedoras de todo o país.

"Até me emociono quando lembro porque foi um momento especial para nós", diz.

Como se inscrever para o Negócios em Expansão 2024

Carnevale ganhou a premiação na edição 2023 do ranking. Agora, novos empreendedores e empreendedoras têm a oportunidade de participar deste que já é considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.

Em parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina (do mesmo grupo de controle da EXAME), e o suporte técnico da PwC Brasil, o ranking Negócios em Expansão 2024 vai mostrar as empresas brasileiras emergentes que mais conseguiram expandir vendas e conquistar mercados ao longo dos últimos meses.

Em 2024, o ranking listará os negócios de acordo com a evolução da receita operacional líquida em 2023. Quem cresceu mais ao longo do ano passado ficará mais bem colocado no ranking.

A inscrição é 100% gratuita.

Quem pode participar?

Grupos econômicos ou empresas privadas sediados no Brasil, com receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Grupos econômicos tais como empresas com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais deverão apresentar o seu resultado de forma consolidada.

Empresas que integrarem o ranking com os dados das demonstrações contabéis consolidadas não poderão incluir como participantes no ranking as demonstrações contabéis de suas companhias controladas. Casos específicos serão avaliados por comissão especial formada por EXAME e BTG Pactual.

Como posso participar do ranking EXAME de Negócios em Expansão 2024?

As empresas deverão enviar, até o dia 6/5/2024, as suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2022 e 2023 e preencher um formulário com dados cadastrais do negócio.

Os demonstrativos contábeis e as informações cadastrais da empresa serão então validados e compilados pela PwC Brasil. Leia aqui o regulamento completo do ranking.

As agregações e o ranqueamento das empresas serão revisados por uma comissão especial formada por membros da EXAME e BTG Pactual, para garantir a verossimilhança do ranking com a realidade empresarial brasileira, dentro da amostra de participantes.

Negócios em Expansão 2024: veja os seis passos para colocar sua empresa no ranking — é grátis!

De que maneira posso usar a premiação?

De que maneira posso usar a premiação?

A distinção no ranking é uma poderosa vantagem de marketing que cada vencedor pode e deve usar para se destacar.