Ela quer faturar R$ 90 milhões ao levar o xis gaúcho para o Brasil inteiro

Dono de uma rede de bares, restaurantes e cafeterias em Porto Alegre, o Grupo Press faturou R$ 72 milhões em 2025 e agora prepara a expansão para fora do Rio Grande do Sul. O modelo adotado são franquias que incluem duas frentes: cafeterias da marca Press Café e lojas da Ô Xiss, especializada em xis — sanduíche preferido dos gaúchos que leva carne, queijo, ovo, tomate, alface, milho e ervilha prensados em um pão grande e macio.

“Em 2016, o Brasil viveu um boom de aberturas de hamburguerias. Eu sempre achei que xis era melhor do que burger. Fomos na contramão daquele movimento e abrimos o Ô Xiss. Desde então, quem é de fora do Rio Grande do Sul e conhece nosso xis pede para levarmos a marca para suas cidades”, afirma Carla.

Com o incremento de três novas lojas neste ano, a empresa projeta ultrapassar os R$ 90 milhões em 2026.

As primeiras franquias foram abertas com a marca Press Café em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, como Passo Fundo e Itapema. Há contratos assinados para novas unidades em Santa Maria, Canoas e Balneário Camboriú.

Segundo Carla, a estratégia inicial mira gaúchos que vivem fora do estado. “Nosso primeiro movimento vem pelos despatriados”, diz. “A gente recebe mensagens de gente de vários lugares do Brasil pedindo para abrir um xis. Estamos priorizando cidades onde já há ponto definido”.

Outras redes brasileiras já seguiram caminho semelhante ao transformar alimentos regionais em negócios de alcance nacional por meio de franquias. É o caso da mineira Cheirin Bão, que espalhou pelo país cafeterias com foco em café e pão de queijo, e da tradicional Casa do Pão de Queijo, que ajudou a popularizar o produto típico de Minas Gerais em shoppings e aeroportos. No caso do açaí, fruto associado à região amazônica, redes como Oakberry e Açaí Concept também transformaram o alimento regional em redes de franquias com presença em várias cidades do Brasil e no exterior.

Para onde o Grupo Press quer expandir

A expectativa do Grupo Press é chegar a 50 unidades nos próximos três anos. A empresa já tem contratos assinados para três franquias do Ô Xiss em São Paulo, com previsão de abertura da primeira em Pinheiros. Também existem negociações para levar a marca para cidades de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, Florianópolis e Chapecó.

O grupo também tem participado de feiras de franquias, onde negociou com novos franqueados para estar em estados como Paraná e Rio de Janeiro. Carla diz que também avalia abrir unidades próprias em “pontos icônicos” fora do Rio Grande do Sul.

“Nos pedem muito para levar o Bah para São Paulo, que é o nosso restaurante de culinária gaúcha".

Além da expansão para fora do RS, o Grupo Press não esqueceu de Porto Alegre. Nos próximos dois anos, a empresa planeja abrir mais dois restaurantes de gestão própria na capital gaúcha — ambos no Centro Histórico. Uma das operações ficará no histórico Mercado Público.

Como é o modelo das franquias do Grupo Press

O investimento em uma loja do Ô Xiss parte de R$ 1,2 milhão, com retorno previsto para 20 meses. A operação inclui cozinha completa, fritadeira e sistema de exaustão. Cada operação costuma ter de 10 a 16 funcionários. O cardápio inclui versões como xis filé e xis galinha, com preços que variam entre R$ 40 e R$ 54.

Já para as cafeterias, o investimento varia conforme o local em que o negócio será instalado. Em lojas de rua, o valor gira em torno de R$ 900 mil. Em shopping centers, pode ficar próximo de R$ 700 mil. O retorno do investimento costuma ocorrer entre 20 e 25 meses.

O cardápio do Press Café foi pensado para funcionar ao longo de todo o dia, com opções de café, almoço, doces e lanches.

“Temos produto para o dia todo”, afirma Carla.

A expansão marca um novo momento para um negócio que começou pequeno em Porto Alegre.

Como o Grupo Press começou

O Grupo Press foi criado há 23 anos, a partir da primeira unidade do Press Café, instalada em um shopping de Porto Alegre. Formada em publicidade, Carla tinha uma agência na época, mas tinha dificuldades para encontrar cafeterias que agradasse, a ela e seus clientes. Decidiu, então, ela mesma abrir uma.

“Começou como uma espécie de brincadeira para aplicarmos o que a gente criava na agência. Levei a brincadeira muito a série, fui a fundo no universo dos cafés. Porém, não pensamos que iriamos expandir”, diz Carla.

Segundo ela, a decisão de crescer veio depois que o grupo estruturou uma indústria própria para produção de doces e itens de confeitaria usados nas cafeterias. Essa produção fica no Quarto Distrito, antiga zona industrial de Porto Alegre. Cerca de 90% dos produtos vendidos nos restaurantes do grupo são feitos ali. A estrutura foi montada para atender ao menos 30 lojas, mas será expandida nos próximos meses.

Os itens saem congelados da fábrica em Porto Alegre e são enviados às unidades a cada dez dias. O transporte é feito por uma operação logística própria.

Hoje, o Grupo Press tem mais de 480 funcionários e reúne diferentes marcas. Entre elas estão oito unidades do Press Café e cinco lojas de xis, os restaurantes Press do Cais, Press da Hilário, Cantina do Press e Bah.