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Essa empresa vai movimentar R$ 2 bilhões com crédito para quem está com o nome sujo

Com modelo híbrido, fintech de São Paulo amplia acesso a empréstimos para trabalhadores com carteira assinada

Rodolfo Takahashi, CEO da Gooroo: “Queremos crescer com disciplina de risco e sustentabilidade” (Gooroo Crédito/Divulgação)

Rodolfo Takahashi, CEO da Gooroo: “Queremos crescer com disciplina de risco e sustentabilidade” (Gooroo Crédito/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 09h59.

Enquanto parte do mercado evita clientes negativados, uma fintech brasileira decidiu apostar justamente nesse público. Fundada em 2022, a Gooroo Crédito atua com crédito consignado privado — ou “crédito do trabalhador” — voltado exclusivamente a pessoas com carteira assinada.

O foco da empresa está em um público historicamente negligenciado pelos bancos: trabalhadores com nome sujo e acesso limitado a crédito. No primeiro trimestre de 2026, a Gooroo ultrapassou R$ 800 milhões em funding, termo usado no mercado para se referir aos recursos que a fintech capta com investidores para financiar os empréstimos que concede.

O crescimento acompanha a operação: foram R$ 385 milhões em crédito no último ano, com expectativa de atingir R$ 2 bilhões neste ano.

“A gente nasceu com o objetivo de democratizar o crédito consignado e atender pequenas e médias empresas e seus colaboradores”, afirma Rodolfo Takahashi, CEO da companhia.

A lógica da empresa vai na contramão de parte do mercado. Em vez de ampliar o limite, a fintech busca oferecer valores mais ajustados à realidade do cliente, reduzindo o risco de superendividamento. Hoje, o tíquete médio das operações gira em torno de R$ 1.300.

“Mostramos para o cliente qual é o limite máximo para ele não se endividar. Não adianta emprestar mais do que ele consegue pagar”, diz Takahashi.

Como tem se dado o crescimento da Gooroo

Antes de criar a Gooroo, Takahashi e os sócios já acumulavam anos de experiência no mercado financeiro e de tecnologia. Foi nesse período que perceberam um padrão: trabalhadores de pequenas e médias empresas, muitas vezes negativados, tinham pouco acesso a crédito estruturado — mesmo quando tinham renda estável. A fintech nasceu, então, com a proposta de preencher essa lacuna.

O avanço da Gooroo tem sido sustentado por uma estrutura de funding baseada em FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios) e por uma base crescente de investidores institucionais, como Ouro Preto, Solis e Banco Ribeirão Preto. Segundo o CEO, a consistência da carteira é um dos principais fatores por trás da facilidade em captar recursos.

“Nunca tivemos dificuldade para trazer investidores porque mostramos uma carteira muito saudável e rentável”, afirma.

Além da captação, a empresa aposta na integração com o Open Finance para melhorar a análise de risco e a personalização das ofertas de crédito.

Indo na contramão de outras empresas jovens de tecnologia, a Gooroo decidiu investir em lojas físicas. Hoje, tem 10 lojas, que foram abertas com investimento médio de R$ 200 mil por unidade e retorno estimado em cerca de um ano.

A meta é chegar a 40 unidades até o fim de 2026, expandindo a presença para estados como Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A aposta no modelo “phygital” (físico + digital) está diretamente ligada ao perfil do cliente.

“Uma pessoa em situação financeira delicada ainda valoriza o olho no olho. Existe insegurança no digital, principalmente quando se trata de crédito”.

Segundo a empresa, as lojas já têm impacto positivo na conversão, retenção e proximidade com o cliente, além de reforçarem a educação financeira.

Como a Gooroo usa tecnologia para ganhar escala

A operação digital segue sendo o principal motor de escala. A Gooroo desenvolveu uma tecnologia proprietária que combina múltiplas camadas de análise de dados e inteligência artificial para avaliação de crédito. Com isso, o processo é rápido: a aprovação pode acontecer em menos de quatro segundos, e o dinheiro pode cair na conta em até uma hora e meia após a validação.

“A gente consegue analisar, aprovar e liberar o recurso de forma muito rápida. Isso faz diferença para quem precisa do dinheiro com urgência”, afirma o CEO.

Para os próximos anos, a Gooroo pretende expandir o portfólio de produtos e avançar na bancarização dos clientes. Entre os planos estão o lançamento de cartão de crédito e conta corrente. A ideia é ir além do crédito emergencial e oferecer soluções financeiras mais completas para esse público. Atualmente, a fintech atende clientes em todo o Brasil, com presença em mais de 3 mil cidades por meio de canais digitais e parceiros.

“Queremos que o cliente não use crédito só para pagar dívida, mas também como ferramenta de planejamento, como uma viagem ou um projeto pessoal”, diz Takahashi.

O debate do crédito consignado para o trabalhador

O avanço de empresas como a Gooroo acontece em paralelo a uma discussão crescente no país sobre a ampliação do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indicam que o crédito consignado no Brasil movimentou mais de R$ 600 bilhões em 2025, mas a maior parte ainda está concentrada no setor público e no INSS.

No segmento privado, com o chamado "crédito do trabalhador", a movimentação é significativamente menor, porém o volume de empréstimos chama atenção. Em 2024 e 2025, o tema ganhou força dentro do Ministério da Fazenda, que passou a discutir formas de ampliar o acesso ao crédito, com propostas que incluem o uso de dados do eSocial para reduzir risco e facilitar a concessão. Segundo a pasta, foram 25 milhões de contratos realizados nesse primeiro ano - totalizando R$ 117,1 bilhões em empréstimos.

Uma das frentes em discussão envolve o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como garantia parcial dessas operações. A proposta é permitir que parte dos recursos sirva como respaldo ao pagamento dos empréstimos, o que tende a diminuir o risco para os credores e, na prática, abrir espaço para juros mais baixos e maior oferta de crédito — especialmente para trabalhadores com restrições no nome.

Nesse cenário, fintechs que conseguem operar com análise de risco mais sofisticada e foco em públicos subatendidos tendem a sair na frente — especialmente em um país onde, de acordo com a Serasa Experian, mais de 80 milhões de pessoas seguem negativadas.

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