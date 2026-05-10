Essa empresa global de presentes lança nova marca no Brasil e projeta alta de 50% no Dia das Mães

A disputa pelo consumidor em uma das datas mais importantes do varejo brasileiro levou a antiga Flowwow a acelerar uma mudança estratégica no país. Em abril deste ano, a empresa passou oficialmente a operar sob a marca Udora no Brasil, movimento que acompanha seu novo posicionamento global e a expansão internacional da companhia.

O reposicionamento acontece após a empresa concluir uma rodada privada de investimento de US$ 10 milhões, cerca de R$ 50 milhões no câmbio atual. Os recursos serão usados para fortalecer a expansão global, ampliar a presença em mercados estratégicos, incluindo o Brasil, e investir em tecnologia, personalização e novos serviços.

A mudança chega em um momento estratégico para a operação brasileira. O Dia das Mães é considerado a principal data do ano para categorias como flores, confeitaria, cestas presenteáveis e itens personalizados, segmentos nos quais a empresa concentra sua atuação.

“O início dessa nova fase acontece em um momento importantíssimo no varejo brasileiro de presentes, que é o do Dia das Mães. Nossa projeção é de um crescimento de 50% nesta data em relação ao ano passado, o que reforça quão estratégico é este momento para o lançamento”, afirma Slava Bogdan, CEO global e cofundador da Udora.

Fundada em 2014, a plataforma conecta consumidores a floristas, confeitarias e produtores locais em mais de 50 países e 1.500 cidades.

No Brasil, a operação já está presente em 17 estados e trabalha com cerca de 400 vendedores parceiros. O país aparece hoje entre os cinco principais mercados da companhia e registrou crescimento de quase 60% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Brasil ganha espaço na estratégia global

A aposta no Brasil acompanha uma tendência global de crescimento do mercado de presentes personalizados e experiências afetivas. A empresa afirma que o modelo busca unir escala internacional com fortalecimento do comércio local, conectando pequenos e médios empreendedores a consumidores em diferentes cidades e países.

Segundo a companhia, mais de 30% da receita dos parceiros vem de pedidos feitos fora da cidade ou país de origem dos lojistas, ampliando o alcance dos negócios locais.

“O modelo da plataforma permite que negócios locais, tanto em grandes centros quanto em cidades menores, ampliem sua presença digital e acessem novos públicos”, diz Bogdan.

Hoje, a Udora reúne mais de 150 mil produtos distribuídos em mais de 25 categorias. No Brasil, flores, cestas presenteáveis, confeitaria e itens personalizados estão entre os itens mais demandados, principalmente em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados e aniversários.

Slava Bogdan, CEO global e cofundador da Udora:"Os recursos serão usados para fortalecer a expansão global, ampliar a presença em mercados estratégicos, incluindo o Brasil" (Udora/Divulgação)

IA e personalização entram no centro da estratégia

Além da expansão geográfica, a empresa aposta em inteligência artificial e personalização da jornada de compra para acelerar o crescimento. Entre os recursos já disponíveis estão recomendações automatizadas de presentes e ferramentas de descoberta apoiadas por IA.

Os próximos passos incluem o lançamento de serviços de assinatura, listas de desejos e soluções corporativas voltadas ao público empresarial.

Em 2025, ainda sob o nome Flowwow, a companhia registrou crescimento global de 123% no volume de pedidos e movimentou cerca de US$ 9,84 milhões em valor bruto de mercadorias.

No Brasil, a operação já vinha em ritmo acelerado. O crescimento anual do volume de pedidos foi de quase 50% em 2025 e, apenas no primeiro trimestre deste ano, as vendas já representaram quase 40% de todo o resultado do ano passado.

A Udora continuará com sede em Dubai e, no Brasil (onde tem presença em 17 estados em parceria com mais de 400 fornecedores).