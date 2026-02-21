Essa empresa começou em uma 'oficina familiar' e hoje é uma marca que vende 4 mil pneus por dia

Se tem um setor que nunca para no Brasil é o transporte. Caminhões cruzam rodovias dia e noite, carros envelhecem nas cidades, tratores avançam pelo agro e a logística mantém supermercados, hospitais e indústrias funcionando. No centro de toda essa engrenagem silenciosa está o pneu, item que parece simples, mas que carrega tecnologia, custo logístico e decisões estratégicas importantes para a economia.

Foi justamente olhando para esse movimento constante das estradas que uma família de Chapecó, Santa Catarina, transformou uma pequena oficina mecânica, criada em 1978, na empresa Bransales, uma marca brasileira de pneus, que hoje disputa espaço com grandes multinacionais do setor.

“A Bransales é uma empresa familiar criada com a junção dos meus pais. Até o nome vem da união dos sobrenomes Brandalise com Gonsales”, conta João Gonsales, vice-presidente e diretor comercial da companhia.

De um lado, o pai mecânico cuidava da manutenção dos veículos. Do outro, a mãe, formada em administração, cuidava do financeiro do negócio que no início era essencialmente local: manutenção automotiva e venda de peças.

“A empresa começou como automecânica, depois também virou venda de acessórios para caminhonetes,” diz Gonsales.

Mudando de pista: a aposta no mercado de pneus

O salto veio em 1999, quando a empresa decidiu entrar na importação de pneus, num mercado ainda dominado por marcas globais, como a francesa Michelin e a italiana Pirelli.

“Na época, o mercado era muito conhecido só dessas marcas tradicionais. Ainda não estavam em ascensão as marcas importadas. Em viagens, começamos a ver que havia muito espaço para crescer aqui com um pneu voltado para as estradas brasileiras,” diz o executivo.

Em 2014, a Bransales lançou sua marca própria, inicialmente com câmaras de ar. Em 2024, ampliou o portfólio para pneus pesados, agrícolas, industriais e OTR.

Embora a fabricação aconteça em fábricas parceiras no exterior, o desenvolvimento técnico é feito no Brasil. A produção ocorre em mais de sete países, principalmente na Ásia e no México.

“Nós somos uma marca brasileira. Diferente de multinacionais que fabricam aqui, mas têm origem estrangeira,” diz o vice-presidente que afirma que o diferencial da companhia é 'tropicalizar' os pneus para atender as demandas do Brasil.

Pneus criados para as estradas brasileiras

A estratégia da Bransales para se destacar no Brasil inclui adaptar os pneus às condições locais, algo relevante num país com grande diversidade de climas, asfaltos e padrões rodoviários.

“Fabricamos com compostos liberados pelo Inmetro para o mercado nacional. Fizemos pneu próprio para as estradas do Brasil”, afirma Gonsales.

A empresa investe continuamente em testes práticos e feedback técnico, incluindo expedições por regiões desafiadoras como a Transamazônica.

“O Brasil é continental. Cada estado tem sua particularidade, e isso impacta diretamente o desempenho do pneu,” diz o executivo.

‘Pé na tábua’ no e-commerce

Foi com o “pé na tábua”, que a Bransales entrou no comércio eletrônico. A expressão, comum entre caminhoneiros e motoristas, significa acelerar forte, ir com tudo, sem reduzir o ritmo - e foi desse jeito que a empresa entrou no universo digital e nunca mais saiu.

A companhia mantém apenas uma unidade de varejo em Chapecó, utilizada como termômetro de mercado e ponto de proximidade com o consumidor final. O crescimento do faturamento, no entanto, vem principalmente do atacado e do e-commerce - canal iniciado em 2008, após uma viagem aos Estados Unidos.

“Percebemos que lá isso já era realidade e que aqui tinha muito potencial”, diz Gonsales.

Hoje, o e-commerce representa cerca de 25% das vendas. Durante a pandemia, o canal cresceu aproximadamente 200%, impulsionado pela mudança no comportamento do consumidor e pela maturidade da operação digital da empresa.

“A pandemia acelerou 20 anos de digitalização. Como já estávamos estruturados, conseguimos aproveitar”, afirma o executivo.

Acelerando na logística e na ponta comercial

Para sustentar o crescimento, a Bransales investe cerca de R$ 20 milhões na construção de um novo centro de distribuição em Chapecó, com aproximadamente 20 mil m². A área total de armazenagem deve chegar a 60 mil m².

Além disso, a empresa pretende ampliar sua rede comercial de cerca de 100 para 500 representantes em todo o país até o fim do ano.

Um dos fatores estruturais que sustentam a demanda e pode atrair mais representantes é o envelhecimento da frota brasileira.

“Quanto mais carros seminovos e usados circulando, maior a necessidade de troca de pneus.”

Atualmente, cerca de 50 mil veículos já rodam com pneus da marca Bransales no país, diz o executivo.

Além da expansão, outra missão da empresa é com a sustentabilidade. Em 2024, a empresa reciclou cerca de 7 milhões de quilos de pneus. A meta para este ano é atingir 10 milhões.

“A logística reversa é obrigatória no setor: todo pneu comercializado precisa ter destinação equivalente para reciclagem”, afirma o executivo.

A família que nunca saiu do controle

Como filho dos donos, Gonsales começou a trabalhar na Bransales aos 11 anos. Aos 15, foi para vendas. Aos 17, assumiu a área comercial e financeira e hoje divide a liderança com o irmão, Luiz Afonso Gonçalves, presidente da companhia, enquanto os pais atuam como conselheiros.

“A lição que carregamos dos nossos pais é trabalho e honestidade acima de tudo”, diz ele sobre os valores herdados.

A terceira geração também já começa a se integrar ao negócio, com a mesma ambição dos familiares para atingir uma grande meta.

“Queremos, dentro de 10 anos, ser a marca brasileira de pneus mais lembrada do país.”

Rumo a 1,3 milhão de pneus por ano

Hoje, a empresa familiar reúne cerca de 250 funcionários diretos e indiretos, mantém mais de 3 mil modelos em estoque e tem 300 mil clientes cadastrados (70% ativos ou recorrentes). Em 2025, foram 1,05 milhão de unidades comercializadas. A meta para este ano é vender 1,3 milhão de pneus.

A empresa mantém uma filial em Montevidéu, no Uruguai, mas o foco e a maior estrutura da companhia segue sendo no Brasil.

“Montevidéu é a unidade que faz a parte de exportação para o Mercosul, mas hoje o nosso foco é o Brasil. A maior parte das vendas acontece aqui, porque é um mercado muito grande e ainda com bastante espaço para crescer”, diz o executivo.

O desempenho da companhia segue ganhando velocidade sem perder o eixo. A empresa cresce, em média, 20% ao ano e, no período pós-pandemia, chegou a registrar altas entre 30% e 40%, impulsionadas principalmente pelo avanço do e-commerce.

“Com a entrada em novas categorias e a expansão comercial, a expectativa é de crescermos cerca de 40% em 2026”, afirma o vice-presidente.

De uma pequena oficina mecânica a uma operação que vende cerca de 4 mil pneus por dia, a trajetória da empresa Bransales acompanha o próprio movimento das estradas brasileiras: constante, competitivo e sempre apostando em novos caminhos.