Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Samantha Mui entra em uma sala de aula para ensinar cem pessoas a preparar dumplings — e em apenas uma hora fatura mais do que em um mês no antigo emprego corporativo.

Aos 34 anos, a empreendedora é fundadora da Thirsty Dumpling, uma empresa que comercializa kits de bolinhos orientais e oferece aulas de culinária online e presenciais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De frustração à virada empreendedora

O salto de Mui para o empreendedorismo foi motivado por insatisfação crônica e frustração financeira.

Aprenda as principais ferramentas e os termos financeiros que vão estar presentes no seu dia a dia a partir de agora com esse treinamento com 4 aulas sobre Finanças Corporativas, com direito a um certificado de participação da EXAME + Saint Paul; garanta sua vaga

Depois de atuar por anos em setores variados, como cuidados com idosos e capital de risco, ela enfrentava esgotamento emocional e um fardo pesado de dívidas estudantis.

"Durante quatro anos da minha vida adulta, morei com meus pais" contou

Foi nesse período de instabilidade emocional e financeira que ela começou a questionar se valia a pena insistir em um modelo profissional que a deixava infeliz.

Em busca de propósito e leveza, Mui decidiu abandonar seu cargo remoto em uma empresa de eventos para descansar e reavaliar sua trajetória.

Seja o líder estratégico que vai impulsionar negócios esse treinamento; Participe do Pré-MBA em Finanças Corporativas, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em quatro aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você vai entender os conceitos básicos sobre o assunto. Treinamento com certificado, por apenas R$ 37. Comece agora mesmo. Clique aqui e garanta sua vaga

Negócio de impacto rápido

A ideia da Thirsty Dumpling nasceu e o negócio foi lançado. Desde então, a empreendedora coleciona aulas lotadas e receitas expressivas, chegando a ganhar até US$ 10 mil em uma hora.

Mais do que um sucesso comercial, a mudança marca uma virada completa de rota financeira e emocional.

A história de Mui é reveladora, demonstrando como a construção de um negócio sólido e financeiramente sustentável exige mais do que boas ideias: é preciso compreender profundamente o valor do próprio tempo, das habilidades pessoais e do posicionamento estratégico.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.