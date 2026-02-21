Negócios

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Samantha Mui fatura até US$ 10 mil por hora com aulas de culinária após abandonar carreira corporativa

Da Redação
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Samantha Mui entra em uma sala de aula para ensinar cem pessoas a preparar dumplings — e em apenas uma hora fatura mais do que em um mês no antigo emprego corporativo.

Aos 34 anos, a empreendedora é fundadora da Thirsty Dumpling, uma empresa que comercializa kits de bolinhos orientais e oferece aulas de culinária online e presenciais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De frustração à virada empreendedora

O salto de Mui para o empreendedorismo foi motivado por insatisfação crônica e frustração financeira.

Depois de atuar por anos em setores variados, como cuidados com idosos e capital de risco, ela enfrentava esgotamento emocional e um fardo pesado de dívidas estudantis.

"Durante quatro anos da minha vida adulta, morei com meus pais"contou

Foi nesse período de instabilidade emocional e financeira que ela começou a questionar se valia a pena insistir em um modelo profissional que a deixava infeliz.

Em busca de propósito e leveza, Mui decidiu abandonar seu cargo remoto em uma empresa de eventos para descansar e reavaliar sua trajetória.

Negócio de impacto rápido

A ideia da Thirsty Dumpling nasceu e o negócio foi lançado. Desde então, a empreendedora coleciona aulas lotadas e receitas expressivas, chegando a ganhar até US$ 10 mil em uma hora.

Mais do que um sucesso comercial, a mudança marca uma virada completa de rota financeira e emocional.

A história de Mui é reveladora, demonstrando como a construção de um negócio sólido e financeiramente sustentável exige mais do que boas ideias: é preciso compreender profundamente o valor do próprio tempo, das habilidades pessoais e do posicionamento estratégico.

