Essa CEO de 35 anos era farmacêutica e criou uma marca que fatura US$ 500 mil por ano

Lan Ho deixou um cargo estável como farmacêutica para empreender no setor de cafés e hoje lidera uma empresa que já fatura mais de meio milhão por ano

Lan Ho, CEO da Fat Miilk (Fonte: Instagram | Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15h07.

Lan Ho trocou um salário fixo de US$ 120 mil ao ano por um sonho que, na época, parecia incerto. Com três diplomas e um emprego sólido em uma farmácia, ela se viu infeliz e sem propósito. O sentimento constante de frustração foi o gatilho para sua mudança.

Hoje, com 35 anos, Lan Ho é CEO de uma marca de café vietnamita em ascensão que fatura mais de US$ 500 mil por ano. As informações foram retiradas da CNBC Make It. 

O começo da Fat Miilk

A paixão por café, presente desde os tempos de estudante, virou negócio com o registro da Fat Miilk

A pandemia foi o ponto de virada: afastada do emprego, Ho recusou voltar à farmácia e passou a se dedicar integralmente ao empreendimento, mesmo sem investidores ou garantias.

Expansão nacional 

A participação no programa Gordon Ramsay’s Food Stars em 2022 deu visibilidade à marca. Finalista da competição de TV, ela apresentou a Fat Miilk em rede nacional e ganhou credibilidade no mercado. 

A partir dali, decidiu escalar e abriu a primeira loja em 2024 e tem mais duas unidades em expansão.

Finanças corporativas como diferencial estratégico

O crescimento da empresa, que hoje fatura mais de US$ 500 mil anuais, só foi possível graças à gestão financeira consciente. 

Planejamento, controle de custos e análise de risco foram essenciais para manter o negócio vivo, especialmente nos primeiros anos de incerteza.

A história de Lan Ho mostra como profissionais que dominam finanças corporativas conseguem transformar ideias em negócios sustentáveis e lucrativos, mesmo sem grandes aportes iniciais.

