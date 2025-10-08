Essa CEO de 35 anos era farmacêutica e criou uma marca que fatura US$ 500 mil por ano

Lan Ho trocou um salário fixo de US$ 120 mil ao ano por um sonho que, na época, parecia incerto. Com três diplomas e um emprego sólido em uma farmácia, ela se viu infeliz e sem propósito. O sentimento constante de frustração foi o gatilho para sua mudança.

Hoje, com 35 anos, Lan Ho é CEO de uma marca de café vietnamita em ascensão que fatura mais de US$ 500 mil por ano. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Domine gestão financeira que permite empreender e aprenda planejamento que sustenta negócios. Garanta sua vaga no PRÉ-MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS por R$ 37.

O começo da Fat Miilk

A paixão por café, presente desde os tempos de estudante, virou negócio com o registro da Fat Miilk.

A pandemia foi o ponto de virada: afastada do emprego, Ho recusou voltar à farmácia e passou a se dedicar integralmente ao empreendimento, mesmo sem investidores ou garantias.

Expansão nacional

A participação no programa Gordon Ramsay’s Food Stars em 2022 deu visibilidade à marca. Finalista da competição de TV, ela apresentou a Fat Miilk em rede nacional e ganhou credibilidade no mercado.

A partir dali, decidiu escalar e abriu a primeira loja em 2024 e tem mais duas unidades em expansão.

PRÉ-MBA FINANÇAS CORPORATIVAS: Saiba como transformar visibilidade em crescimento sustentável. Aprenda estratégias de expansão controlada. Inscreva-se por R$ 37.

Finanças corporativas como diferencial estratégico

O crescimento da empresa, que hoje fatura mais de US$ 500 mil anuais, só foi possível graças à gestão financeira consciente.

Planejamento, controle de custos e análise de risco foram essenciais para manter o negócio vivo, especialmente nos primeiros anos de incerteza.

A história de Lan Ho mostra como profissionais que dominam finanças corporativas conseguem transformar ideias em negócios sustentáveis e lucrativos, mesmo sem grandes aportes iniciais.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.