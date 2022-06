Especialistas mostram como pagar mais barato em passagens aéreas. Veja dicas

Atualmente, para viajar de avião, o brasileiro precisa dominar a arte de conseguir conciliar preço acessível a datas viáveis. Segundo especialistas, uma das principais dicas é pesquisar e comprar com antecedência.

— Para voo nacional, o ideal é de 30 a 60 dias antes da data do voo. Menos ou mais do que isso, o voo estará cheio e vazio, respectivamente, e a empresa não terá interesse em vender mais barato — diz a empresária e especialista em turismo Thyara Rodrigues.

No caso dos internacionais, ela recomenda um período de 45 dias a quatro meses, no máximo seis: acima disso é comum haver cancelamentos. Thyara sugere ainda seguir redes sociais de empresas áreas e sites que vendem passagens, para acompanhar as promoções. Vale cadastrar alertas para os destinos desejados.

A diretora de voos da Decolar, Daniela Araujo também defende a compra antecipada de bilhetes. E diz que é preciso ver as condições de pagamento, pois pode haver benefícios diferenciados. Daniela recomenda ainda a compra de pacotes: segundo ela, a passagem comprada separadamente chega a custar até 35% a mais do que quando em conjunto com a hospedagem.

Ambas concordam, porém, que é lenda haver um dia ou horário melhor para comprar passagens. Segundo Thyara, as promoções surgem “a qualquer hora do dia”.

Também é importante ser flexível. Sexta-feira e domingo à noite são os dias mais caros, assim como os feriados.

Veja algumas dicas: