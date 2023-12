Especialistas mostram os melhores caminhos para aumentar as vendas

Ser um exímio vendedor não é coisa fácil. Existem alguns passos que devem ser seguidos, e estar online é um deles. O Mercado Pago, em parceria com a EXAME, lança o e-book Os Melhores Caminhos para Aumentar as Vendas, ouvindo especialistas em negócios para saber como elevar a receita e o número de clientes.

Para impulsionar as vendas e garantir o sucesso de um empreendimento, existem caminhos essenciais a serem percorridos. A digitalização do negócio, por exemplo, tornou-se mais do que uma necessidade. Independentemente do setor de atuação, estar presente na internet, em aplicativos e nas redes sociais é crucial.

Outro ponto muito importante está na definição estratégica de preços. Estabelecer preços considerando os custos diretos e indiretos, juntamente com a margem de lucro desejada, é fundamental.

Para Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) e professor da FEA-USP, alguns pontos são ideais para potencializar as vendas. Definir metas claras e desenvolver indicadores de gestão para acompanhar o desempenho do seu negócio podem ser alguns dos caminhos a serem seguidos. Ampliar a oferta para atender a diferentes necessidades dos clientes e atrair um público maior também é um dos conselhos do especialista

Maquininhas são indispensáveis

As maquininhas de cartão tornaram-se uma das ferramentas de venda mais essenciais para as empresas. Estudos demonstram que os estabelecimentos que aceitam cartões de crédito, débito e outras formas de pagamento experimentam um aumento nas vendas de até 30% por mês, diz Janaína Camilo, especialista em Mercados e Transformação Digital do Sebrae Nacional.

Existem diversas alternativas disponíveis para os empreendedores quando se trata de adquirir uma maquininha de cartão. Portanto, é crucial realizar comparações e negociar diretamente com as empresas credenciadoras para obter as condições mais vantajosas antes de fazer a escolha.

“A inovação faz parte dos valores da empresa e é uma das principais estratégias da companhia”, diz a especialista. E ela completa: “Esse tema envolve todos os setores e equipes para nos ajudar a encontrar soluções criativas para sempre melhorar a experiência de nossos usuários”.

O WhatsApp também pode ser um aliado. As empresas, independentemente do tamanho, devem considerar o perfil de seu público e a relação com o app ao desenvolver estratégias de comunicação, atendimento e vendas. Uma pesquisa da Kantar encomendada pela Meta revelou que 79% dos brasileiros ficam frustrados quando uma empresa não oferece mensagens como opção de contato, cita Guilherme Horn, head do WhatsApp para Mercados Estratégicos, que inclui Brasil, Índia e Indonésia.

