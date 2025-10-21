Espanha Fácil vai dobrar receita em 2025 com foco no sonho europeu do brasileiro

Renata Barbalho, da Espanha Fácil: "Tem coisa que eu sei que vai vender horrores, mas só lanço quando sei que o serviço vai ter nível de excelência" (Divulgação/Divulgação)
Quando desembarcou em Madri, em 2005, a recifense Renata Barbalho queria cursar um mestrado e depois voltar ao Brasil para buscar estabilidade como funcionária pública.
Mas a vida seguiu outro caminho. Além de ter se apaixonado pela Espanha, decidiu ficar no país ao perceber a dificuldade que muitos brasileiros tinham com os trâmites de imigração.
Com apenas 22 anos e sem experiência na área, criou a Espanha Fácil, que em 2024 faturou R$ 12,2 milhões, entrando para o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas com faturamento entre R$ 5 milhões e R$ 30 milhões.
Formada em ciências contábeis, Renata começou a carreira como estagiária no INSS. Aos 19 anos, foi para Madri para fazer um mestrado em auditoria e análise empresarial na Universidade Complutense.
Depois de concluir o curso, foi contratada pela PricewaterhouseCoopers (PwC) e, mesmo com a possibilidade de assumir um cargo público no Brasil, decidiu permanecer na Europa, mesmo contra a vontade dos pais.
Enquanto seguia a carreira corporativa, Renata começou a ajudar amigos com questões burocráticas para morar, trabalhar ou estudar no país europeu. Fazia isso de forma gratuita, apenas com base no que aprendeu resolvendo seus próprios processos.
Com o tempo, percebeu que esse conhecimento tinha valor. "Foi algo que realmente fui aprendendo e gostando de fazer", conta. O que era uma ajuda informal virou um negócio estruturado.
Determinada, Renata estudou a legislação imigratória, elaborou um plano de negócios e conseguiu o visto de empreendedora.
Em 2007, aos 22 anos, lançou oficialmente a Espanha Fácil. Sem ajuda e com a família longe, criou um site para divulgar os serviços. No início, os clientes chegavam pelo boca a boca, e a empresa foi crescendo por oferecer um atendimento desburocratizado e personalizado, ajudando brasileiros a obter vistos, cidadania e autorização de residência.
"Temos que ser obstinados, determinados. E isso eu sou bastante", diz.
Segundo ela, tudo que conquistou foi lendo e estudando muito, já que nunca teve um guia ou mentor.
Hoje, a Espanha Fácil é referência no setor, com escritórios no Brasil e na Espanha e uma equipe com cerca de 100 profissionais, sendo que 25 atuam na Europa e o restante por aqui. Muitos estão com ela há mais de oito anos, algo que Renata valoriza muito.
Comunicativa e transparente, ela acredita que essas qualidades foram fundamentais para conquistar a confiança dos clientes. "Ser honesta e sincera me ajudou a ser indicada e a vender com naturalidade", reforça.
No início, o foco da empresa era ajudar apenas estudantes de mestrado e doutorado. Hoje, o portfólio conta com mais de 175 serviços, como assessoria para cidadania espanhola, vistos e legalização de documentos.
A empresa atende estudantes, profissionais, investidores e aposentados e já ultrapassou 150 mil clientes, com 99% de taxa de aprovação. "O dinheiro só vem se você faz algo que gosta, porque dificuldades são infinitas e problemas sempre aparecem. É preciso se adaptar", comenta.
Renata explica que, antes de lançar qualquer serviço, só coloca algo no mercado quando tem certeza da qualidade.
"Tem coisa que eu sei que vai vender horrores, mas só lanço quando sei que o serviço vai ter nível de excelência."
O novo braço da empresa é o curso Espanhol na Espanha, lançado este ano. Voltado para brasileiros que querem aprender o idioma e mergulhar na cultura espanhola. Cada aula tem cerca de dez minutos e inclui vídeos gravados e ao vivo, com professores nativos e sotaques de várias regiões da Espanha.
O conteúdo cobre situações do dia a dia, como gastronomia, lazer e cultura. O aluno pode escolher entre o acesso anual, por R$ 997, ou o vitalício, por R$ 1.597, e recebe certificado de conclusão.
As aulas foram gravadas nas ruas e pontos históricos da Espanha, em cafés tradicionais, mercados e praças famosas de Madri, Barcelona e outras cidades. A ideia é unir o aprendizado do idioma à imersão cultural. "O curso entrega ao aluno a sensação real de estar no país, aprendendo com situações autênticas e guiado por especialistas locais", esclarece.
Para 2025, a meta da Espanha Fácil é dobrar o faturamento e alcançar R$ 24 milhões. A companhia também planeja criar pacotes turísticos personalizados de alto padrão para brasileiros que desejam visitar a Espanha.
O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).
O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.
Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.
São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.