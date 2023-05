ESG Summit 2023: especialistas debatem maior tendência de negócios da década em evento gratuito

Começa nesta quinta-feira, 1 de junho, a terceira edição do EXAME ESG Summit. Promovido pela EXAME com o objetivo discutir temas relacionados às boas práticas sociais, ambientais e de governança no mundo corporativo (e como essa tendência global vem influenciando o sucesso dos negócios), o evento é virtual e totalmente gratuito.

Neste ano, a programação acontece entre os dias 1 e 29 de junho e deve totalizar mais de 17 horas de conteúdo. No centro dos debates, estarão temas como economia circular, diversidade, economia de baixo carbono, marco de saneamento, uso racional da água e o papel do setor privado no avanço da agenda ESG.

A participação é gratuita! Cadastre-se aqui para acpmpahar e receber notificações sobre os conteúdos e talks especiais ao longo do mês

Para enriquecer as discussões, mais de 50 especialistas e líderes empresariais participarão dos painéis. Veja, abaixo, a lista de palestrantes confirmados até o momento:

Lori Castillo Martinez, vice-presidente Executiva e Chief Equality Officer da Salesforce

vice-presidente Executiva e Chief Equality Officer da Salesforce Luiz Awazu Pereira da Silva , vice Gerente Geral do BIS

, vice Gerente Geral do BIS Celso Athayde, CEO Favela Holding

CEO Favela Holding Raj Sisodia, membro fundador do movimento do Capitalismo Consciente

membro fundador do movimento do Capitalismo Consciente Fernanda Ribeiro, cofundadora e CEO da Conta Black e Presidente do Conselho Administrativo da Associação AfroBusiness

cofundadora e CEO da Conta Black e Presidente do Conselho Administrativo da Associação AfroBusiness Estevan Sartorelli, c ofundador e Co-CEO Dengo Chocolates

ofundador e Co-CEO Dengo Chocolates Patricia Furtado de Mendonça , fundadora & CEO da Acqua Mater

, fundadora & CEO da Acqua Mater Marta Porto , crítica da Cultura e Consultora

, crítica da Cultura e Consultora Caroline Busatto , fundadora da Inside Lab

, fundadora da Inside Lab Rafael Kelman , diretor Executivo da PSR

, diretor Executivo da PSR Jandaraci Araújo , conselheira de Administração e Fiscal Independente

, conselheira de Administração e Fiscal Independente Rodrigo Oliveira, CEO Green Mining

CEO Green Mining Roberta Cantinho , coordenadora de Clima da Amazônia Brasileira – TNC Brasil

, coordenadora de Clima da Amazônia Brasileira – TNC Brasil Marina Albuquerque, analista de Investimentos Sustentáveis e de Impacto BTG Pactual

analista de Investimentos Sustentáveis e de Impacto BTG Pactual Frederic de Mariz, head de ESG UBS BB América Latina

head de ESG UBS BB América Latina Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU BR

CEO do Pacto Global da ONU BR Sonia Consiglio, especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas

especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas Mauro Homem , vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos da Heineken

, vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos da Heineken Pedro Paro, fundador e CEO Humanizadas

Tasso Azevedo, coordenador Geral da MapBiomas

coordenador Geral da MapBiomas Nabil Moura Kadri, superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES

superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES Agnes Maria de Aragão da Costa, diretora – ANEEL

diretora – ANEEL Sérgio All, coFounder na Conta Black e Chairman da Black X Investimentos e Inovação

coFounder na Conta Black e Chairman da Black X Investimentos e Inovação Marina Marçal, research Fellow em Política Climática pelo Washington Brazil Office

research Fellow em Política Climática pelo Washington Brazil Office Talita Lacerda, CEO da Petlove

CEO da Petlove Sofia Esteves, fundadora e Presidente do Conselho Cia de Talentos / Bettha.com

research Fellow em Política Climática pelo Washington Brazil Office Beatriz Luz, CEO da Exchange4Change Brasil e líder do Hub de Economia Circular Brasil

CEO da Exchange4Change Brasil e líder do Hub de Economia Circular Brasil João Daniel de Carvalho, head de Estratégia da ERA – Ecosystem Regeneration Associates

head de Estratégia da ERA – Ecosystem Regeneration Associates Rodrigo Rollemberg, secretário de economia verde do MDIC

secretário de economia verde do MDIC Luiza de Vasconcellos, head de Negócios ESG Itaú BBA

head de Negócios ESG Itaú BBA Luciano Porto, advogado e Colunista EXAME

advogado e Colunista EXAME Renata Faber, head de ESG na Exame

head de ESG na Exame Rodrigo Caetano, editor ESG

editor ESG Talita Assis, especialista em Meio Ambiente EXAME

especialista em Meio Ambiente EXAME Marina Filippe, repórter EXAME

