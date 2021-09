A agenda ESG do homem mais rico da Ásia, que ainda enriquece com petróleo

Mukesh Ambani, da indiana Reliance: aposta na energia verde Mukesh Ambani, da indiana Reliance: aposta na energia verde

Ao longo do Mar da Arábia, a cidade indiana de Jamnagar é uma máquina de fazer dinheiro para o homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, transformando petróleo bruto em combustível, plásticos e produtos químicos. É também onde o bilionário está fazendo sua mais nova aposta: um investimento de US$ 10 bilhões em energia verde.

Em uma faixa de terra árida, no sudoeste da cidade, a Ambani’s Reliance Industries possui o maior complexo de refino de petróleo do mundo. É uma extensa rede de usinas e dutos que podem processar 1.4 milhão de barris de petróleo por dia em uma operação que cobre metade da área de Manhattan. No ano fiscal de 2021, a Reliance gerou cerca de 45 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono de suas próprias operações, o que coloca a empresa entre os maiores emissores desse tipo na Índia, de acordo com dados de outras empresas rastreadas pela Bloomberg. Grande parte veio de suas refinarias em Jamnagar.

Ao lado, em uma homenagem a um mundo em mudança — e ao aquecimento — Ambani está agora construindo fábricas que fazem produtos mais ecológicos, como painéis solares, eletrolisadores, células de combustível e baterias.

Diante disso, o novo investimento é um ponto forte para um conglomerado gigante cujo sucesso está ligado ao refino de petróleo há décadas. No entanto, mesmo enquanto Ambani, aos 64 anos, apregoa a mudança para opções menos poluentes, os subprodutos do petróleo continuarão sendo um dos maiores impulsionadores da fortuna de US$ 80 bilhões que o tornou o 12º homem mais rico do mundo.

A Reliance obtém quase 60% de sua receita anual de US$ 73 bilhões com seus negócios relacionados ao petróleo, tão lucrativos que estão atraindo outros investidores. A empresa de energia do Oriente Médio, Saudi Aramco, está em negociações para a compra de uma participação de aproximadamente 20% nos negócios de refino e produtos químicos da Reliance.

Pegada verde ainda pequena

O conglomerado de Ambani também está investindo em projetos de expansão global para os negócios petroquímicos que durarão décadas. Mesmo que suas novas operações de energia decolem, sua contribuição será de apenas 10% do lucro total da Reliance antes de juros, impostos, depreciação e amortização até o ano fiscal de 2026, enquanto a transformação para produtos químicos permanecerá em cerca de 33%, estimam analistas da Sanford C. Bernstein, em julho.

Isso está fazendo de Jamnagar um local que aponta para uma tensão maior na transição energética: embora as maiores empresas de combustíveis fósseis do mundo estejam correndo para aplacar os investidores — e ir atrás dos lucros — adicionando fontes de energia limpa, isso não indica uma rápida retirada dos combustíveis poluentes. É um contraste que está acontecendo ao mesmo tempo em que os cientistas do clima aumentam os alertas sobre as consequências do aquecimento global causado pelo homem.

M.V. Ramana, estudioso de política energética e professor da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, disse que seria difícil para a Reliance se dissociar dos negócios de combustíveis fósseis que criam emissões.

“Ao se observar qual tem sido a trajetória da Reliance, vê-se que se trata da expansão de seus negócios de combustíveis fósseis”, disse Ramana. Mudar drasticamente de um negócio mais poluente de petróleo para produtos químicos é difícil "porque isso afetará seus resultados financeiros", disse ele.

A Reliance não respondeu aos pedidos de comentários. Em sua assembleia anual de acionistas em junho, Ambani reconheceu a necessidade de mudança. “A era dos combustíveis fósseis, que impulsionou o crescimento econômico global por quase três séculos, não pode continuar por muito mais tempo. As enormes quantidades de carbono emitidas no meio ambiente colocaram em risco a vida na Terra '', disse ele. A Reliance disse que tornará suas operações neutras em carbono até 2035, com a ajuda de projetos que compensem as emissões.

Também há planos de equipar a refinaria e petroquímica do complexo Jamnagar de 30.000 hectares com energia solar, hidrogênio verde e tecnologias de captura e uso de dióxido de carbono. Para reduzir a poluição, cerca de 9.000 hectares de terra dentro da instalação foram convertidos em uma pomar verde, com cultivo de manga, goiaba e plantas medicinais.

O escopo do terreno é tão vasto que afetou a economia da cidade. A instalação fica perto de quilômetros de salinas, com suas colinas elevando-se sobre as baixas casas nas aldeias vizinhas. O logotipo da Reliance é visto no aeroporto, nos inúmeros postos de gasolina que opera, nos shoppings e nas faixas de seu serviço de telefonia Jio. Jamnagar agora tem prédios de apartamentos de vários andares e carros de luxo circulando em suas ruas.

A empresa Ambani investiu nos últimos 10 anos cerca de US$ 15 bilhões para aumentar os lucros de seu legado de refino de petróleo e negócios petroquímicos, incluindo US$ 4 bilhões para converter coque de petróleo – um dos processos de refinação mais sujos – em gás necessário para abastecer o gigantesco complexo de Jamnagar.

Dizem também que a empresa irá gastar US$ 6 bilhões aumentando a produção de gás natural das profundezas do mar, juntamente com uma parceria de joint venture com a British Petroleum. Além disso, a joint venture Reliance-BP está adicionando mais postos de combustível. A BP não respondeu a um pedido de comentário.

Índia atrás da China na energia solar

As emissões de dióxido de carbono do Escopo 1 da Reliance — aquelas causadas diretamente pelas operações de uma empresa — aumentaram 60% no ano fiscal encerrado em março de 2020, para 47.5 milhões de toneladas, principalmente por ter começado a usar coque de petróleo produzido nas refinarias internamente, em vez de vendê-lo para clientes externos, de acordo com o último relatório anual da empresa. Um ano depois, as emissões caíram para 45 milhões de toneladas.

A Índia é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, e a demanda só está aumentando à medida que sua classe média compra mais veículos e consome mais produtos como garrafas plásticas e tintas feitas de produtos petroquímicos. Muitas cidades indianas, incluindo a capital, Nova Delhi, estão entre as mais poluídas do mundo. O primeiro-ministro Narendra Modi lançou um programa nacional de ar puro.

O novo empreendimento verde da Reliance se espalhará por 20.000 hectares de terra. Ambani disse que o foco principal será a criação de produtos para produção de energia solar, uma área onde a Índia está há muito atrás da China.

“Quando empresas desse tamanho anunciam planos tão ambiciosos, isso dá um grande impulso às metas de descarbonização das nações e do mundo em geral”, disse Shantanu Jaiswal, chefe da BloombergNEF na Índia.

Não obstante, deixar de poluir com combustíveis fósseis por razões econômicas é difícil não apenas para a Reliance, mas para a nação como um todo. A Índia tem insistido que as nações desenvolvidas deem passos iniciais maiores para cortar as emissões, para que as nações mais pobres não sintam a pressão econômica.

A refinaria Jamnagar gerou toda uma geração de empresários. “Os bilhões de dólares que a Reliance investiu impulsionaram significativamente a economia local”, disse Chandrsinh Ramsinh Jadeja, 52, que desenvolveu um negócio de construção para a Reliance, em Jamnagar. “Os agricultores ganharam dinheiro, mandaram seus filhos para a escola e compraram terras em outros lugares, dezenas de milhares de empregos foram criados”.

A Reliance obteve um lucro líquido de 537.4 bilhões de rúpias (US$ 7.2 bilhões) no ano encerrado em março, o maior lucro de qualquer empresa indiana.

Ambani expandiu-se nos últimos anos para o varejo e construiu seu negócio digital com investimentos de grandes nomes como o Facebook. O gigantesco negócio da Aramco em discussão mostrou como negócio de petróleo e produtos químicos continua sendo importante para seu futuro. Em 2019, Ambani estimou que esse negócio traria cerca de meio milhão de barris por dia de petróleo saudita para processamento nas refinarias da Reliance.

As recentes notícias sobre o negócio impulsionaram as ações da empresa em até 2.7% e o patrimônio líquido da Ambani em mais de US$ 1 bilhão.

“A diversificação da Reliance em energia verde é um ponto de partida, é uma mudança bem-vinda. Mas o negócio está evoluindo ”, disse Kanika Chawla, gerente do programa da ONU-Energia, que lidera a colaboração entre agências em energia sustentável. “Não é uma mudança de regime”.

