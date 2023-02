Esfiha de cogumelo? Habib’s lança linha vegetariana; entenda nova estratégia

A rede de fast food Habib's anuncia nesta segunda-feira, 13, a sua entrada no mercado plant-based. Quatro pratos vegetarianos passam a integrar o cardápio fixo da rede com 35 anos de história e mais de 300 lojas no Brasil.

As esfihas do Habib's, categoria com mais de 500 milhões de vendas por ano, agora tem opções com cogumelos e legumes. Os lançamentos são: Plant’sfiha de Shitake, Plant’sfiha de Ratatouille, Bib’s Burger Plant e Minikibe Plant.

Dois dos quatro lançamentos foram desenvolvidos em parceria com a Incrível!, empresa de proteínas vegetais que tem como objetivo democratizar o plant-based no Brasil.

“Queremos sempre oferecer a maior variedade e opções, democratizando o acesso a refeições rápidas. A chegada destes novos produtos complementa as tradicionais opções sem carne do nosso cardápio e reforça ainda mais o propósito de reunir pessoas, incluindo aqueles que procuram alternativas às proteínas convencionais”, diz Rafael Polachini, Diretor de Marketing do Habib’s.

Nova estratégia

Com objetivo de se aproximar de clientes que querem consumir opções de proteínas vegetais, os lançamentos do Habib's vão de encontro a uma tendência global de consumo. Grandes marcas como Nestlé, Seara, JBS, Catupiry e Philadelphia tem investido no desenvolvimento de produtos sem ingredientes de origem animal.

No ano passado, o consumo de carne no Brasil caiu 67% em comparação com o ano anterior, segundo pesquisa realizada pela The Good Food Institute Brasil (GFI Brasil). A queda se deve às mudanças dos hábitos na alimentação dos brasileiros.

“Estamos muito felizes em poder oferecer aos nossos clientes as novas opções a base de planta no cardápio do Habib´s. Buscamos sempre estar atentos aos desejos dos nossos consumidores e percebemos, nos últimos anos, a demanda de pessoas que querem reduzir o consumo de proteína animal, procurando opções de alimentação vegetal", diz o diretor.

O mercado plant-based

A entrada de diversas marcas neste mercado não é por acaso. O negócio de plant-based cresce mais de 7% ao ano, de acordo com o The Good Food Instituto Brasil (GFI), e terá uma expansão anual média de quase 12% até 2027, conforme cálculo do Meticulous Market Research, enquanto o setor de carne deve crescer apenas 4,5% ao ano.

Em 2020, o comércio de produtos lácteos vegetais e alternativas à proteína animal chegou a US$ 29,4 bilhões, segundo relatório da Bloomberg Intelligence.

A categoria de alimentos à base de planta está em plena expansão global graças ao aumento significativo de um novo perfil de consumidor, que substitui a proteína animal em parte das refeições por opções vegetais.

Opções plant-based com preço acessível

As opções vegetais entram para o menu fixo do Habib´s com preços acessíveis, assim como os demais produtos da rede.

A Plant’sfiha de Shitake e a Plant’sfiha de Ratatouille podem ser adquiridas por R$ 3,90 e R$ 2,90, respectivamente ou no rodízio de esfihas, com valor a partir de R$ 24,90, por pessoa.

O Bib’s Burger Plant e Minikibe Plant custam R$ 19,90 e R$ 6,90, respectivamente.

Os novos pratos podem ser adquiridos para pedidos nos restaurantes, viagem, drive e delivery.