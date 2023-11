Escritório carioca Septem migra para o BTG Pactual e tem meta de R$ 1 bilhão em 12 meses

O escritório de investimentos Septem Capital, do Rio de Janeiro, acaba de plugar a carteira de clientes ao ecossistema de produtos financeiros do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Fundado em abril de 2021, no Rio de Janeiro, o escritório até então estava na plataforma da XP.

À frente do escritório estão seis sócios com trajetória de mais de 15 anos na gestão de patrimônio de clientes de alta renda. Todos trabalharam juntos no segmento private do Itaú antes de tomarem a decisão de empreender.

"A Septem foi construída visando uma assessoria personalizada, pensado nas necessidades individuais de cada investidor", diz Leandro Lopes, um dos sócios-fundadores.

"De uma forma geral, são investidores de alta renda, com expectativa elevada sobre o acompanhamento dos seus investimentos e mudanças no mercado. Por isso valorizamos e aplicamos o conceito tailor made (sob medida)."

Qual é a meta do escritório

O escritório está sediado no Leblon, bairro que concentra boa parte dos players do mercado financeiro no Rio de Janeiro, e atualmente tem 14 sócios.

A ambição, por ali, é uma atuação 360° no planejamento financeiro dos clientes, diz Lopes.

"A maior ambição do time é ampliar uma operação voltada para o planejamento financeiro integral da vida de nossos clientes, com foco em acompanhamento e performance do portfólio", diz ele.

"Unimos capacitação técnica com o melhor relacionamento interpessoal e a maior estrutura de opções de investimentos do país."

Além da sede no Rio de Janeiro, a Septem tem uma filial em Cuiabá, capital do Mato Grosso cuja economia vem crescendo acima da média nacional com a pujança do agronegócio.

Para os primeiros 12 meses dentro da plataforma de investimentos do BTG Pactual, a meta dos sócios da Septem é a de amealhar 1 bilhão de reais dos clientes sob custódia.

"A estrutura por trás do BTG Pactual permitirá que a Septem continue crescendo e conquistando cada vez mais relevância no mercado", diz Matheus Kapps, também sócio-fundador.