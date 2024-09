Entrevista de emprego para cargos de liderança: veja perguntas mais frequentes – e como respondê-las

Por que devemos te contratar? Como você resolve conflitos? Qual seu estilo de liderança? É provável que perguntas como essas já tenham sido feitas para você durante uma entrevista de emprego, especialmente em cargos de gestão. Mas como respondê-las? O melhor caminho é sempre falar a verdade.

Mas não é raro encontrar profissionais que ficam nervosos, não conseguem responder e acabam perdendo oportunidades. Por isso, para quem está se preparando para uma entrevista de emprego em busca de cargos de liderança, conhecer as perguntas mais realizadas nesses processos com antecedência pode ser a chave para o sucesso.

Veja, a seguir, quais são elas e como respondê-las de forma eficaz.

Quais as perguntas mais frequentes nas entrevistas de emprego?

Quais são suas experiências anteriores?

Quase toda entrevista de emprego começa com a mesma pergunta. Para respondê-la de forma assertiva, busque destacar sua formação acadêmica, tempo de experiência e conquistas significativas. O segredo é reforçar aos recrutadores sua capacidade de inovação e demonstrar de que maneira você poderá contribuir com o sucesso da empresa.

Exemplo: “Tenho uma sólida formação e experiência em economia, com doze anos de atuação em cargos de liderança. Ao longo da minha carreira, conquistei resultados significativos, como a estruturação de uma área de finanças, demonstrando minha capacidade de liderança, inovação e meu comprometimento com o sucesso da empresa."

Qual seu estilo de liderança?

Para escolher um profissional que vai ocupar uma posição de liderança, os recrutadores precisam entender qual o perfil de líder do profissional. Se essa pergunta for feita, é importante descrever a forma de liderança de forma concisa, destacando os valores mais importantes, como colaboração, comunicação, inovação, resiliência e organização, por exemplo. Busque trazer exemplos concretos de quando esses valores foram empregados.

Exemplo: "Meu estilo de liderança é baseado na colaboração e na inspiração. Pude colocar isso em prática na minha experiência anterior, quando foi preciso valorizar a comunicação aberta e incentivar os membros da equipe a contribuírem com ideias.”

Como você pretende inovar para o sucesso da empresa?

Os recrutadores buscam líderes capazes de impulsionar a inovação das organizações. Por isso, é importante demonstrar a capacidade de pensar estrategicamente e identificar oportunidades de crescimento. Mostre como a criatividade será incentivada em sua gestão e como novas ideias serão implementadas. Se houver certificações em inovação, lembre-se de ressaltá-las em sua entrevista – essa é uma habilidade bastante valiosa.

Exemplo: "Pretendo promover a inovação através da criação de um ambiente que valorize o pensamento criativo e o compartilhamento de ideias. Estou comprometido em buscar soluções inovadoras que impulsionem o crescimento da empresa."

Como você fará a gestão de conflitos?

Líderes precisam ser hábeis na resolução de conflitos – e é isso que os recrutadores querem entender com essa pergunta. Mostre sua abordagem para resolver situações desse tipo de forma construtiva, promovendo a comunicação aberta e trabalhando em equipe para encontrar soluções. Busque sugerir caminhos criativos e diferentes do convencional.

Exemplo: "Minha abordagem para a gestão de conflitos é baseada na escuta ativa e na busca por soluções colaborativas. Procuro entender todas as perspectivas envolvidas e trabalhar junto com a equipe para encontrar uma solução que seja mutuamente benéfica."

Por que devemos te contratar?

Essa é outra pergunta que aparece com frequência nas entrevistas de emprego. Ela permite aos recrutadores entenderem melhor a motivação do funcionário, suas habilidades e como elas se encaixam na cultura e nas necessidades da empresa.

Exemplo: "Você deve me contratar porque eu trago uma combinação única de experiência, habilidades e paixão que me capacita a contribuir significativamente para o sucesso da empresa. Minha abordagem orientada para inovação, tecnologia e resultados me permite motivar e inspirar minha equipe a alcançar objetivos ambiciosos."

Como liderar um negócio inovador?

Para quem deseja aprender ser tornar um gestor que sabe inovar, o Pré-MBA em Gestão de Negócios Inovadores é a oportunidade perfeita. O treinamento oferece uma visão estratégica sobre como se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e em constante transformação.

Ao longo do programa, os alunos terão a oportunidade de se aprofundar em casos reais de empresas que revolucionaram seus setores e entender as habilidades essenciais para se tornar um líder de inovação.

Além disso, o programa inclui três aulas introdutórias que cobrem temas fundamentais para qualquer profissional que queira liderar iniciativas transformadoras em sua organização.

