Entenda por que marcas não escolhem cores por acaso e como isso afeta o branding

Marcas não escolhem suas paletas de cores ao acaso. Por trás de um simples tom, existe uma estratégia baseada em ancestralidade, psicologia e comportamento do consumidor.

Desde a fome provocada pelo vermelho da Coca-Cola até a sofisticação do azul Tiffany, cores ativam memórias profundas no subconsciente e moldam a relação que temos com produtos e serviços.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Segundo Hugo Cavalari, especialista em marketing digital, as cores ativam mecanismos cerebrais primitivos.

"O vermelho está presente no cérebro humano há milhões de anos. Ele remete à fome, à atenção, ao perigo" Hugo Cavalari, especialista em marketing digital

“Vem da época em que caçávamos e víamos o sangue da presa ou uma cobra venenosa cruzando o caminho”, ele explica.

Esse tipo de memória ancestral influencia até hoje nossa tomada de decisão, inclusive na hora de escolher um produto na prateleira do supermercado.

Ele afirma que a cor também é uma ferramenta de diferenciação. Marcas como o Nubank, desafiaram a lógica do setor bancário ao usar roxo, uma cor até então impensável para transmitir segurança financeira.

“Eles entenderam o público jovem, que estava aberto a essa disrupção. A escolha da cor foi fundamental para romper com o tradicional e marcar território”, afirma o especialista.

A psicologia da cor como estratégia de marca

O uso de cores está diretamente ligado ao posicionamento. Antes de definir uma paleta, marcas cruzam estudos de psicologia das cores com o perfil do público-alvo.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

“Se quero transmitir tranquilidade e confiança, vou para o azul. Se quero algo mais energético, escolho o amarelo ou o laranja. É esse estudo que garante coerência entre o que a marca é e o que ela transmite”, explica.

A análise também considera o mercado e a concorrência. O objetivo é destacar-se sem perder sintonia com os valores do público.

“Se você coloca um frasco preto, como algumas marcas fizeram, rompe o padrão visual e se destaca imediatamente na gôndola”, exemplifica.

Mais do que chamar atenção, a cor precisa gerar identificação. “Ela não pode ser só bonita. Precisa conversar com o cérebro do consumidor”, resume.

Quando uma cor vira assinatura

Algumas marcas levam a estratégia a um nível ainda mais sofisticado: transformam a cor em um ativo exclusivo. Um exemplo clássico é o azul Tiffany.

“A marca criou um tom de azul que não existia e o transformou em símbolo de luxo. Foi tão forte que conseguiu registrar a cor. É como se tivesse patenteado um sentimento”, destaca o especialista.

Hugo acredita que a conexão emocional e simbólica é o que torna o uso da cor tão poderoso no branding. Mais do que preencher espaços, ela molda narrativas, constrói identidade e gera valor.

Afinal, como reforça o especialista: “Não é só estética. É instinto. É inconsciente. E as marcas sabem disso”.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga