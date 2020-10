Entenda a diferença entre o voto popular e o técnico em MELHORES E MAIORES

Assim como a EXAME, MELHORES E MAIORES também mudou. O maior estudo sobre a evolução dos negócios no Brasil será aberto a todos os brasileiros e transmitido online pela primeira vez em 57 anos. Além disso, neste ano a EXAME quer a participação dos brasileiros na escolha da empresa com melhor atuação em 2020, que está sendo um ano com muitas dificuldades.

O voto popular é a oportunidade para a população premiar empresas que consideram ter estendido a mão às pessoas em um ano difícil como 2020. A escolha do povo é separada da escolha técnica de MELHORES E MAIORES, que já ocorre tradicionalmente todos os anos. O voto popular não segue nenhum critério técnico, e tem como objetivo apenas demonstrar a percepção dos cidadãos sobre a atuação das empresas no último ano.

A EXAME disponibilizou a lista das 1.500 empresas finalistas, que está disponível para votação aqui. No pé da página, é possível encontrar todas as empresas listadas, separadas por letras e em ordem alfabética. Para votar, basta entrar no link, preencher os campos com as informações pessoais e escolher a empresa no campo Seu Voto. O resultado do voto do povo será divulgado no evento que acontece nos dias 18 e 19 de novembro às 19 horas.

Já a votação técnica, que ocorre há quase 50 anos, é feita com base em dados. MELHORES E MAIORES é o maior consolidado de empresas, resultados financeiros e informações corporativas do país.

A metodologia de avaliação de MELHORES E MAIORES foi desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). A fundação é responsável pela coleta dos dados e pela elaboração dos rankings. Informações de mais de 3.000 empresas brasileiras são avaliadas por uma equipe de profissionais qualificados dos setores contábil e financeiro da instituição.

As melhores e maiores empresas serão divulgadas no evento online e também na edição de 20 de novembro da revista EXAME. A publicação trará o perfil das companhias que mais se destacaram na economia, com entrevistas dos empresários e CEOs, com base na avaliação dos resultados de 2019 — são empresas que conseguiram alcançar um desempenho acima da média em meio à turbulência dos últimos anos. Os resultados são compilados em sete rankings:

As 1.000 maiores empresas por vendas

As 50 maiores seguradoras

Os 50 maiores bancos

As melhores e as piores

As 10 maiores

As 400 maiores do agronegócio

As melhores do agro em 12 setores

MELHORES E MAIORES online

Depois de quatro décadas, neste ano MELHORES E MAIORES vem com novidades no impresso, digital e no lançamento, com novo conceito visual acompanhando a identidade da nova EXAME.

Com 47 anos de existência, o evento é o maior estudo sobre a evolução dos negócios no país. Nas últimas 46 edições, o evento foi fechado ao público com acesso apenas às empresas participantes e seus executivos. Agora, em 2020, o evento é totalmente aberto, para todos os brasileiros e pode ser acompanhado pelo site, YouTube e Facebook da EXAME. Para participar basta se inscrever aqui.

“Estamos oferecendo para todo o público um conteúdo que antes ficava exclusivo a CEOs, passando de um evento que era só uma premiação para uma nova experiência com música e muito conteúdo e com a presença confirmada dos maiores líderes do país”, afirma Gabriela Gaspari, head de Experience da EXAME.

Mais do que uma premiação das melhores empresas do ano passado, MELHORES E MAIORES vai analisar o futuro do país e trazer muito conteúdo. A proposta da EXAME Experience é mais do que premiar o ano que passou, prestigiar quem está construindo um 2021 melhor.