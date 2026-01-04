‘Ensino isso há décadas’, diz especialista sobre fórmula número 1 para obter respeito no trabalho

Se você já se encontrou em um ambiente de trabalho onde sente que não tem o respeito dos colegas, sabe como isso pode prejudicar sua experiência. Mas, antes de buscar um novo emprego, vale a pena tentar mudar sua abordagem.

Uma metodologia criada pelo especialista em liderança Scott Mautz pode ajudar. "Tenho ensinado isso por décadas", diz ele.

Chamada de 'Dar-Resistir-Exalar', ela pode trazer respeito e destaque no ambiente de trabalho. Veja, abaixo, como o mecanismo funciona.

Domine as estratégias dos líderes de sucesso: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como controlar as finanças

Essa metodologia pode fazer você ser respeitado no trabalho

Dar

A ideia central é que respeito nasce quando você oferece mais do que recebe. Seja generoso com seu tempo, conhecimento e ajuda aos colegas.

Exemplos práticos incluem:

Apoiar colegas em dificuldades

Elogiar e dar créditos

Compartilhar sua visão

Resistir

Parte do respeito vem do que você evita. Saber dizer "não" às ações prejudiciais pode aumentar sua credibilidade e respeito entre os colegas.

Isso inclui:

Resistir à tentação de se apropriar de conquistas

Evitar fofocas negativas

Manter o otimismo

Exalar

Essa última parte envolve a forma como você se comporta e se apresenta.

Exalar respeito é sobre consistência em:

Profissionalismo

Transparência

Autenticidade

Para especialistas, há outra forma de ganhar respeito

Além dessa técnica, há uma habilidade crucial que pode transformar a percepção dos colegas e gestores: o domínio das finanças corporativas.

Para especialistas, o conhecimento financeiro impacta diretamente a liderança e o sucesso de qualquer carreira. Segundo eles, entender as finanças é fundamental não apenas para quem trabalha diretamente com números, mas para qualquer profissional que deseja tomar decisões estratégicas e impulsionar o crescimento da empresa.

Não perca essa oportunidade: assista às 4 aulas introdutórias do MBA em Finanças Corporativas e receba um certificado de participação

EXAME libera aulas sobre finanças

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME, junto com a Saint Paul Escola de Negócios, apresentam uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS