Engie obtém R$2,7 bi do BNDES para parque eólico e projeto de transmissão

A Engie Brasil Energia assinou contratos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) referentes a financiamentos no total de 2,7 bilhões de reais para um projeto eólico e para a construção de linhas de transmissão, segundo comunicado nesta quarta-feira.

A companhia do grupo francês Engie obteve 1,24 bilhão de reais com prazo de amortização de 220 meses para o complexo eólico Campo Largo-Fase 2, que está sendo implementado na Bahia e teve a produção futura negociada com clientes no mercado livre de eletricidade.

Já o projeto de transmissão Gralha Azul, que envolve a construção de linhas no Paraná com cerca de mil quilômetros em extensão, receberá empréstimo de 1,481 bilhão, com prazo de amortização de 246 meses.

O parque eólico deverá estar totalmente operacional em 2021, enquanto a obra transmissão deveria ser concluída em março de 2023, mas a Engie estima reduzir o prazo de implantação das linhas pelo menos 12 meses, disse a empresa no comunicado.

Os recursos obtidos junto ao BNDES representam 80% do investimento previsto para ambos os empreendimentos.