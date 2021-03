Engie Brasil registra lucro de R$ 1,03 bi no 4º trimestre, alta de 66,7%

A Engie Brasil Energia registrou lucro líquido de 1,029 bilhão de reais no quarto trimestre de 2020, um salto de 66,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a companhia nesta quinta-feira.

O resultado supera com folga a projeção de analistas consultados pela Refinitiv, que apontava em média para um lucro de 679,5 milhões de reais, próximo dos 617,5 milhões obtidos pela companhia no quarto trimestre de 2019.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) teve um forte avanço de 73,7% no último trimestre de 2020, para 2,28 bilhões de reais. O desempenho também foi superior à previsão de analistas, de 1,33 bilhão de reais.

A receita operacional líquida avançou 34,9% no período, para 3,77 bilhões de reais, enquanto a dívida líquida subiu 15,6%, para 11,78 bilhões de reais.

No acumulado do ano, a Engie marcou lucro líquido de 2,8 bilhões de reais (+21%), Ebitda de 6,48 bilhões de reais (+25,7%) e receita líquida de 12,26 bilhões de reais (+25%).

"Dentre os fatores que colaboraram para essa evolução citamos o reconhecimento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico, a contribuição da TAG e do segmento de transmissão, além da combinação das variações de volume de energia vendida e do preço médio líquido de venda", afirmou a companhia.

A Engie destacou que registrou o montante de 967,7 milhões de reais no quarto trimestre, em decorrência da repactuação do risco hidrológico de que trata a Lei n° 14.052/2020.

O preço médio dos contratos de venda de energia, líquido dos tributos sobre a receita e das operações de trading, foi de 193,8 reais/MWh em 2020, valor 2,3% superior ao registrado em 2019.

Já a quantidade de energia vendida em 2020, sem considerar as operações de trading, foi de 37.889 GWh (4.313 MW médios), volume 0,4% inferior ao comercializado em 2019.

Neste cenário, o conselho de administração da Engie aprovou a proposta de distribuição de dividendos complementares no montante de 609,6 milhões de reais (0,7471 reais/ação), a ser ratificada pela Assembleia Geral Ordinária.

O total de proventos relativos a 2020 atingiu 2,016 bilhões (2,4717 reais/ação), equivalente a 100% do lucro líquido distribuível (desconsiderando a repactuação do risco hidrológico).