Empresas buscam proteção contra inadimplência de parceiros

A concessão de crédito é um motor importante para qualquer economia, estimulando vendas, ajudando no fluxo de caixa das empresas e permitindo que financiem suas operações. Mas um movimento malfeito, sem a análise correta do risco ou pela falta de uma proteção adequada, pode tirar o sono de muita gente.

Nas operações de crédito B2B – quando uma empresa vende a prazo a um parceiro comercial e antecipa o recebimento daquele recurso por meio de recebíveis – a ausência de mecanismos de proteção pode comprometer o caixa e a própria sobrevivência.

Seguro de recebíveis

O ambiente desafiador dos últimos anos e a maior consciência por parte das companhias sobre a importância de contratar seguro cubra a inadimplência em recebíveis estão mudando esta realidade.

“Tem crescido bastante o interesse das companhias pelo seguro de crédito de recebíveis, mas ainda é um mercado pequeno quando comparamos com outros países. O ideal é que as empresas coloquem em seu planejamento estratégico a questão da proteção financeira”, alerta Francisco Eduardo Broering Gomes, diretor da Fairfield, consultoria especializada na análise e gestão de risco envolvendo operações com recebíveis.

De acordo com ele, tanto empresas que têm o risco muito concentrado em alguns parceiros quanto as que têm uma exposição mais pulverizada, mas com volumes altos, podem se beneficiar de um seguro contra inadimplência. “Um default pode comprometer o fluxo de caixa e até afetar a continuidade da operação”, diz o especialista.

Como contratar

O executivo explica que não basta contratar um seguro de crédito, mas que o trabalho começa na medição adequada daquele risco, importante para garantir que a apólice seja sob medida para a proteção necessária.

“Hoje, a regulamentação permite a contratação de uma cobertura parcial do risco pelas seguradoras, o que permite apólices sob medida”, comenta o diretor, lembrando que a Fairfield acompanha toda a jornada do cliente, desde a análise inicial do risco até a emissão final da apólice. “O seguro de crédito não pode ser grande demais que ele pague caro, e não use, nem pequeno a ponto de não dar a proteção adequada.”

Aumento na procura

Do ano passado para cá, a Fairfield viu a procura por seguro de proteção de recebíveis dobrar, um movimento que se acentuou no último trimestre. Na visão do diretor da empresa, isto pode ser um indicativo de que a alta na inadimplência na pessoa física possa, em 2022, atingir as operações entre as empresas.

“Há um pessimismo com a economia, a questão fiscal do governo que sinaliza dificuldades no ano que vem. Quanto antes uma empresa estrutura sua proteção contra eventuais defaults melhor porque o custo é mais baixo agora do que quando o cenário de risco já se materializou”, diz Gomes.

Consulta de score de crédito

A novidade na Fairfield para 2022 atende pelo nome de ForScore, uma insurtech criada para resolver uma demanda dos clientes por informações pontuais sobre o histórico de crédito de seus parceiros comerciais.

A empresa já desenhou a plataforma e está em fase de assinatura do contrato com a seguradora Coface, que tem uma ferramenta semelhante, mas vendida dentro de um pacote fechado de acesso à informação.

“Temos clientes que buscam a informação de forma pontual, em determinada operação e não têm interesse em contratar a ferramenta como um todo. Nem sempre ele vai fazer um seguro de crédito, mas precisa daquela informação para avaliar o credor”, explica Gomes.

O ForScore será plugado na plataforma da Coface, mas poderá ser consultado pontualmente pelos clientes. A ferramenta, diferente de outros modelos de consulta de score de crédito, mostrará não apenas a foto de momento daquela empresa, mas todo seu histórico.

“Nossos clientes querem a análise do score de crédito e do acompanhamento. Se a situação mudar, será emitido um alerta sobre a piora no risco daquela empresa”, comenta o diretor da Fairfield, lembrando que este produto pode ser o primeiro passo para que as empresas vejam a necessidade e contratem seguros de crédito de recebíveis.