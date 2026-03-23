Empresário lança clube para investir R$ 20 milhões e montar portfólio de R$ 250 milhões

O mercado de investimentos em empresas fora da bolsa tem atraído um número crescente de empresários em busca de participação direta nos negócios.

É nesse contexto que surge o Ambience Private Equity, clube de investimentos criado pelo gaúcho João Brognoli, fundador da Duo&Co, agência de marketing digital sediada em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

O foco do Ambience é em operações de equity e participação em empresas.

A iniciativa nasce a partir da experiência acumulada pelo empreendedor em frentes de educação e mentoria, onde identificou um padrão recorrente: empresas com operação e demanda, mas sem capital ou apoio para crescer no ritmo esperado.

“Muita empresa não trava por falta de oportunidade, mas por falta do parceiro certo no momento certo”, afirma Brognoli.

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A proposta do clube é conectar essas empresas a um grupo de investidores que buscam diversificação com participação ativa nos negócios.

Para os próximos 12 meses, a meta é movimentar até R$ 20 milhões em aportes e formar um portfólio que alcance R$ 250 milhões em faturamento somado.

Como funciona o Ambience Private Equity

O Ambience foi estruturado como uma sociedade anônima e reúne 15 investidores. Os nomes não são divulgados por conta do formato societário.

O foco está em empresas B2B, com aportes médios de cerca de R$ 1,5 milhão por operação. O clube também avalia oportunidades em setores como imobiliário, entretenimento, tecnologia, inteligência artificial, serviços financeiros e varejo.

A estratégia é de participação minoritária. O grupo não assume a gestão direta das empresas, mas atua por meio de board.

“A ideia não é ser apenas financiador. É participar ativamente, colocando know-how para apoiar crescimento e geração de valor”, afirma Brognoli.

O processo de decisão passa por um board responsável pela análise inicial dos negócios. Depois dessa etapa, os investimentos são submetidos à aprovação dos acionistas.

Nos dois primeiros meses de operação, o clube avaliou 18 empresas. A expectativa é iniciar abril com 10 investidas.

Da Duo&Co ao equity

Antes de lançar o Ambience, Brognoli construiu sua trajetória no marketing digital. A atuação começou com habilidades técnicas, como design e programação, mas evoluiu para gestão e investimento.

Segundo ele, o crescimento dos negócios ao longo do tempo esteve mais ligado à alocação de capital e decisões de gestão do que à execução operacional.

“O marketing foi um meio. A visão de negócios sempre se sobressaiu ao talento operacional”, afirma.

A experiência também ampliou sua rede de contatos. A relação com empresários, construída a partir de projetos e resultados, hoje compõe parte do ecossistema que participa das novas iniciativas.

Ao longo dos anos, a atuação da Duo&Co incorporou outras frentes, como educação e aquisições, o que levou ao modelo atual mais próximo de um ecossistema de empresas.

“Surgiu no meio do caminho. A ideia inicial era escalar, depois veio a educação, as aquisições e o entendimento do equity”, diz.

Estratégia e próximos passos

O Ambience nasce com foco em diversificação de portfólio e participação ativa nos negócios investidos.

Além do capital, a atuação inclui apoio em decisões estratégicas, organização de processos e acompanhamento da execução.

A estratégia também prevê o uso do conhecimento acumulado pelo grupo em áreas como marketing, vendas e gestão para apoiar as empresas investidas.

No curto prazo, o foco está na construção do portfólio inicial e na estruturação dos primeiros ciclos de investimento.

Para os próximos anos, a expectativa é ampliar a capacidade de aporte e desenvolver novos veículos de investimento, além de expandir a atuação para outros mercados.

“Já nascemos com planos internacionais e com a ideia de ampliar nossa capacidade ao longo do tempo”, afirma Brognoli.

A proposta do clube é manter uma estrutura contínua de investimentos, com entrada recorrente em novas empresas e participação ativa ao longo do ciclo de crescimento.