Esse empresário ganhou US$ 13 bilhões e pode se tornar o mais rico da Ásia em breve

O empresário Gautam Adani não tem do que reclamar nos últimos dias. Pelo menos quando o assunto é o tamanho da sua conta bancária.

O indiano de 63 anos viu sua fortuna crescer US$ 13 bilhões após duas decisões regulatórias que envolveram diretamente seus negócios. Com isso, houve valorização das ações de suas empresas. Consequentemente, sua riqueza também aumentou.

O salto ocorreu após a Securities and Exchange Board of India (SEBI), regulador do mercado de capitais do país, rejeitar parte das acusações em um caso contra o conglomerado Adani Group, focado no desenvolvimento e operações portuárias na Índia

Com a recente alta, o patrimônio líquido de Adani chegou a US$ 95,7 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index, representando um avanço de 21,6% em 2025.

Apenas na última segunda-feira, 22, a fortuna do empresário aumentou em US$ 8,3 bilhões. Ele agora está próximo de Mukesh Ambani, presidente do grupo Reliance, que soma US$ 98,6 bilhões e ocupa o posto de pessoa mais rica da Ásia.

Decisão regulatória impulsionou ações do grupo

A recuperação das ações teve início após duas ordens da SEBI, que concluíram não haver evidências de uso de transações entre partes relacionadas para movimentar recursos dentro das companhias listadas do grupo Adani.

O episódio trouxe confiança aos investidores, mais de dois anos após as denúncias feitas pela gestora norte-americana Hindenburg Research.

Mesmo com a decisão favorável, o conglomerado ainda enfrenta investigações. A própria SEBI continua apurando outras questões apontadas pela Hindenburg, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mantém aberto um caso de suposto suborno envolvendo a companhia.

Apesar das incertezas, investidores aumentaram posições em ações do grupo. O papel da Adani Enterprises teve a alta mais intensa em quase dois anos.