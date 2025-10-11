Empresário deixou seus funcionários milionários ao vender startup por US$ 3,7 bi

Em 2017, a AppDynamics estava prestes a se tornar uma empresa de capital aberto e, como toda startup em ritmo de IPO, a tensão pairava no ar. Tudo estava pronto para o grande dia, mas, então, algo inesperado aconteceu. A Cisco, a gigante da tecnologia de comunicações, apareceu com uma oferta irrecusável: US$ 3,7 bilhões pela empresa de software. Para o fundador, Jyoti Bansal, era uma escolha de vida ou morte financeira.

Bansal, que não veio de um berço de ouro, mas de uma pequena cidade na Índia, sempre teve sonhos grandes. E, naquele momento, ele estava prestes a fazer o sonho de muitos outros se tornarem realidade. A proposta da Cisco representava mais do que um marco para ele: era uma virada na vida de centenas de funcionários da AppDynamics.

Isso porque, ao aceitar a oferta, Bansal não só garantiria sua fortuna, mas transformaria em milionários nada menos que 400 de seus colaboradores. “Isso vai mudar a vida de muita gente,” disse Bansal em uma entrevista à CNBC.

Este treinamento virtual de quatro aulas ensina profissionais a gerenciar as finanças corporativas de forma eficiente – e dá direito a certificado

Para ele, a venda representava uma estabilidade que o IPO não poderia garantir de imediato. "Alcançar uma capitalização de mercado de US$ 3,7 bilhões levaria uns três ou quatro anos – e só se tudo desse certo”, explicou o executivo ao jornal americano.

O impacto da decisão foi imediato. Na manhã após o anúncio, a equipe da AppDynamics se viu no meio de uma celebração diferente de qualquer festa de final de ano. Muitos ali jamais haviam pensado em tanto dinheiro. Bansal, com um olhar que mescla orgulho e nostalgia, sabe o quanto isso significou.

"Como fundador, era mais do que apenas dinheiro transformador para mim. Mas eu queria que todos nós ganhássemos juntos"Jyoti Bansal, fundador da AppDynamics



Uma lição para todo profissional

A decisão de Bansal de vender a AppDynamics é um exemplo poderoso de finanças corporativas em ação. Em vez de apostar no IPO e enfrentar anos de incerteza para alcançar o valuation desejado, ele optou por uma aquisição que garantiu retorno imediato para todos os envolvidos.

Esse tipo de análise estratégica – ponderando riscos, tempo e valor presente – é essencial em finanças corporativas e demonstra como decisões bem fundamentadas podem gerar impactos transformadores.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

Para qualquer profissional, entender como avaliar opções de crescimento, fluxo de caixa e estratégias de saída não é apenas relevante para executivos, mas essencial para qualquer um que deseje maximizar valor e tomar decisões inteligentes em um cenário de negócios em constante mudança.

Jyoti Bansal, fundador da AppDynamics (Inc.David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images)

Quatro aulas virtuais sobre finanças

De olho nisso, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS