Empresário capixaba quer lançar carro elétrico nacional até o final do ano

O Brasil pode ter um carro elétrico para chamar de seu. Pelo menos é isso que pretendo empresário capixaba Flávio Figueiredo.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o Lecar 459 deve ser capaz de rodar 400 quilômetros com uma carga completa de suas baterias. Inicialmente, o veículo tinha preço estimado de R$ 279 mil, próximo do preço cobrado pelo chinês BYD Seal (quase R$ 297 mil). Figueiredo acredita que é possível vender seu modelo por menos de R$ 200 mil, "devido a condições melhores apresentadas por fornecedores". Cerca de 35% das peças do Lecar 459 serão importadas da China.

O estilo do carro, que foi sedã no primeiro protótipo, agora tem a carroceria SUV cupê, como o Fiat Fastback. Carroceria essa que será feita de SMC, material de alta resistência feito de plástico e fibra de vidro.

Projeções

O objetivo é produzir 50 mil carros por ano no fim da década, gerando 6 mil empregos diretos e R$ 13 bilhões de faturamento anual.

Os planos preveem ainda a instalação de carregadores em rodovias (um dos gargalos da infraestrutura brasileira para o setor) e possibilidade de locação de longo prazo.

O protótipo do Lecar 459 deve ir para a Inglaterra ainda neste trimestre para testes. Essa etapa deve durar nove meses. O empresário espera lançar o carro no Brasil em dezembro, o que não parece muito provável dado o histórico de outras empresas do mercado automobilístico. O período de projeto até início da produção leva, em média, três anos.

Os negócios da Lecar

A operação do Lecar 459 é tocada com capital próprio. Segundo Assis informou à Folha, foram contratados 30 engenheiros, sendo 23 da Ford. Há também funcionários com passagem por Nissan, Marcopolo e Gurgel. Em 2025, o empresário planeja fazer seu IPO.

A Lecar tem sede em Alphaville, Barueri (Grande São Paulo), mas a linha de produção fica em Caxias do Sul (RS). Foi lá que um Tesla Model Y foi desmontado, o que permitiu ao empresário analisar as tecnologias empregadas.