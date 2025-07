Empresária criou solução que facilita empréstimos para empresas – e vai faturar 6 milhões de euros

Irlandesa e ex-analista de finanças corporativas, Andrea acumulou experiência ajudando empresas a entender seus números e acessar capital.

Mas percebeu que a maior parte das pequenas e médias empresas sequer sabia onde procurar financiamento, muito menos como estruturar um pedido. A oportunidade estava clara: criar uma plataforma que reunisse todas as opções financeiras para pequenos negócios.

Foi assim que nasceu a Swoop, em 2018, no Reino Unido.

Tecnologia para resolver uma dor invisível

A proposta era oferecer mais do que um crédito. Com uso de um sistema financeiro aberto, IA e análise automatizada de dados, a Swoop passou a conectar empresas a opções de financiamento compatíveis com seu perfil, histórico e necessidade.

Em poucos minutos, empreendedores conseguiam acessar desde linhas de empréstimo até incentivos fiscais. Com uma interface intuitiva e uma proposta direta, a startup ganhou tração.

Em vez de mirar grandes corporações, Andrea focou nas pequenas e médias empresas, responsáveis por grande parte da geração de empregos na Europa e que mais sofrem com a falta de acesso a recursos financeiros.

Segundo o site TechEU, a Swoop levantou 6,3 milhões de euros em investimento em suas rodadas iniciais. Os recursos foram usados para ampliar a equipe, escalar a operação e iniciar a expansão para outros mercados, incluindo Irlanda, Canadá e Austrália.

Crescimento com foco, sem desperdício

Apesar da pressão comum no universo das startups por crescimento acelerado, Andrea manteve a estratégia centrada em disciplina operacional. Em vez de inflar o time, a Swoop apostou em tecnologia própria, parcerias estratégicas e eficiência.

Ao invés de conquistar clientes com anúncios, preferiu construir autoridade com base em resultado: em 2023, mais de 80 mil empresas já haviam se cadastrado na plataforma e recebido algum tipo de suporte financeiro — segundo dados da própria Swoop.

Hoje, a empresa continua com ambição global, mirando o mercado americano, estimado em mais de US$ 250 bilhões em recursos disponíveis para pequenas e médias empresas. O objetivo é o mesmo do início: simplificar o acesso ao capital para quem mais precisa, com uma abordagem prática, transparente e digital.

Andrea Reynolds mostra que é possível combinar experiência técnica, sensibilidade de mercado e uma gestão financeira sólida para criar uma empresa de tecnologia de impacto mesmo fora dos grandes centros do Vale do Silício.

A importância de dominar as finanças corporativas

